Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε τρεις υπόπτους για διενέργεια κατασκοπείας υπέρ της Ρωσίας

"Σήμερα 23 Οκτωβρίου, τρεις άνδρες ηλικίας 48,45 και 44 ετών συνελήφθησαν σε διευθύνσεις στο δυτικό και κεντρικό Λονδίνο", αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Δημοσιεύθηκε: 23 Οκτωβρίου 2025 - 23:32

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε τρεις άνδρες που θεωρούνται ύποπτοι ότι συνέδραμαν ξένη μυστική υπηρεσία, και ότι τα αδικήματα τους σχετίζονται με τη Ρωσία.

«Σήμερα 23 Οκτωβρίου, τρεις άνδρες ηλικίας 48,45 και 44 ετών συνελήφθησαν σε διευθύνσεις στο δυτικό και κεντρικό Λονδίνο. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη στις εν λόγω διευθύνσεις όπως και σε μία άλλη διεύθυνση στο δυτικό Λονδίνο» αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

