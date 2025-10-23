#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η κυβέρνηση αρνήθηκε να βελτιώσει την πρότασή της για αυξήσεις 5,4%, έναντι 29% που ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος ώστε να επανέλθουν οι μισθοί στα επίπεδα του 2008. Ανεργία και ανασφάλεια μαστίζει τον κλάδο.

Βρετανία: Σε πενθήμερη απεργία προχωρούν οι ειδικευόμενοι γιατροί

Δημοσιεύθηκε: 23 Οκτωβρίου 2025 - 18:08

Οι ειδικευόμενοι γιατροί στην Αγγλία θα απεργήσουν τον επόμενο μήνα, ανακοίνωσε σήμερα το συνδικάτο τους, στο πλαίσιο των κλιμακούμενων κινητοποιήσεων που οργανώνουν διαμαρτυρόμενοι για την ανασφάλεια στην εργασία τους και τους χαμηλούς μισθούς τους.

Η πενθήμερη απεργία, μεταξύ 14-19 Νοεμβρίου, κηρύχθηκε αφού απέτυχαν οι συνομιλίες με την κυβέρνηση για ένα «αξιόπιστο πλάνο» ώστε να αντιμετωπιστεί η ανεργία των γιατρών και η πολυετής διάβρωση του μισθού τους σε πραγματικούς όρους.

«Δεν το επιδιώκαμε αυτό», είπε ο Τζακ Φλέτσερ, ο πρόεδρος της επιτροπής ειδικευόμενων γιατρών του Βρετανικού Ιατρικού Συλλόγου (BMA). «Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί», πρόσθεσε.

Οι ειδικευόμενοι γιατροί είχαν προχωρήσει σε πενθήμερη απεργία και τον Ιούλιο, επειδή η κυβέρνηση αρνήθηκε να βελτιώσει την πρότασή της για αύξηση μισθών κατά 5,4%. Ο ΒΜΑ ζητούσε αύξηση 29% ώστε να επανέλθουν οι μισθοί στα επίπεδα του 2008, επισημαίνοντας ότι οι μισοί δευτεροετείς ειδικευόμενοι δυσκολεύονται να βρουν δουλειά, παρά τις εκτεταμένες ελλείψεις ιατρικού προσωπικού.

