Πακιστάν: Η κυβέρνηση έθεσε εκτός νόμου το ισλαμιστικό, ακροδεξιό κίνημα Τεχρίκ-ε-Λαμπάικ

Το Πακιστάν έθεσε σήμερα εκτός νόμου το ριζοσπαστικό, ισλαμιστικό κόμμα Τεχρίκ-ε-Λαμπάικ Πακιστάν (TLP), μετά τις συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών του και των δυνάμεων ασφαλείας κατά τη διάρκεια αντιισραηλινών διαδηλώσεων στις οποίες σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι, κοντά στη Λαχόρη.

«Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κατέληξε ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι το TLP εμπλέκεται σε τρομοκρατικές ενέργειες και σε βίαιες δράσεις» ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού Σεχμπάζ Σαρίφ μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. «Οι διαδηλώσεις και οι βίαιες συγκεντρώσεις» του κινήματος αυτού «στοίχισαν τη ζωή σε μέλη των δυνάμεων της τάξης και σε αθώους περαστικούς», πρόσθεσε.

Είναι η δεύτερη φορά που οι αρχές, επικαλούμενες τον αντιτρομοκρατικό νόμο, απαγορεύουν το TLP, ένα ακροδεξιό κόμμα το οποίο ζητά τακτικά την απέλαση των Δυτικών διπλωματών και κηρύσσει τον θάνατο των μη μουσουλμάνων. Τα τελευταία χρόνια το κόμμα έχει οργανώσει κάποιες από τις βιαιότερες διαδηλώσεις στη χώρα.

Στις 9 Οκτωβρίου υποστηρικτές του TLP με επικεφαλής των ηγέτη του κόμματος, τον Σάαντ Ρίζβι, ξεκίνησαν πορεία από τη Λαχόρη προς την πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Η κυβέρνηση του Πακιστάν είχε ταχθεί υπέρ της συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Αφού οι αρχές έκλεισαν τους οδικούς άξονες μεταξύ Λαχόρης και Ισλαμαμπάντ, ξέσπασαν συγκρούσεις στη Μουρίντκε, μια πόλη στα προάστια της Λαχόρης, όπου είχαν συγκεντρωθεί χιλιάδες υποστηρικτές του TLP. Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων και ένας αστυνομικός.

Οι αρχές ξεκίνησαν στη συνέχεια μια ευρεία επιχείρηση κατά του κόμματος, παγώνοντας 95 τραπεζικούς λογαριασμούς του. Ο Σάαντ Ρίβζι πέρασε στην παρανομία για να αποφύγει τη σύλληψη, υποστηρίζει η κυβέρνηση.

Το TLP είχε απαγορευτεί και τον Απρίλιο του 2021, έπειτα από διαδηλώσεις κατά της Γαλλίας στις οποίες σκοτώθηκαν πολλοί αστυνομικοί και πολίτες. Επτά μήνες αργότερα, οι αρχές ήραν την απαγόρευση. Στις βουλευτικές εκλογές του 2018 και το 2024 το κόμμα δεν εξέλεξε κανέναν υποψήφιο. Τον Φεβρουάριο του 2024 ωστόσο κέρδισε μία έδρα στην τοπική συνέλευση της επαρχίας Παντζάμπ, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Λαχόρη.

Το κόμμα, γνωστό και με την ονομασία «Κίνημα στην υπηρεσία του Προφήτη», έγινε γνωστό το 2016, όταν διαδήλωνε κατά της εκτέλεσης του Μουμτάζ Κάντρι, του σωματοφύλακα που δολοφόνησε τον κυβερνήτη του Παντζάμπ Σαλμάν Τάσερ το 2011. Ο κυβερνήτης είχε ζητήσει να τροποποιηθεί ο νόμος περί βλασφημίας, που επισύρει τη θανατική ποινή στο Πακιστάν.

Πολλοί Πακιστανοί θεωρούσαν τον Κάντρι «ήρωα», κάτι που επέτρεψε στον ιδρυτή του κόμματος, τον Χαντίμ Χουσαίν Ρίζβι, πατέρα του Σάαντ, να το μετατρέψει από περιθωριακό σε μαζικό κίνημα.

