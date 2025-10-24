#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πέντε τραυματίες από ουκρανική επίθεση με drones κατά της Μόσχας

Χτυπήθηκε πολυκατοικία στο Κρασνογκόρσκ. Ανάμεσα στους τραυματίες και ένα 8χρονο παιδί.

Πέντε τραυματίες από ουκρανική επίθεση με drones κατά της Μόσχας

Δημοσιεύθηκε: 24 Οκτωβρίου 2025 - 10:04

Πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, τραυματίστηκαν στη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης της Ουκρανίας με drones, η οποία είχε στόχο μια πολυκατοικία στο Κρασνογκόρσκ, προάστιο της Μόσχας, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

«Εχθρικό drone έπληξε στη διάρκεια της νύκτας κτίριο κατοικιών», έγραψε στο Telegram ο τοπικός αξιωματούχος Ντμίτρι Βολκόφ, διευκρινίζοντας ότι επλήγη ο 14ος όροφος του κτιρίου.

«Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν», εκ των οποίων τέσσερις ενήλικες και ένα αγόρι που γεννήθηκε το 2017. Όλοι τους διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, διευκρίνισε ο ίδιος.

«Ένα drone διείσδυσε σε διαμέρισμα του 14ου ορόφου», σημείωσε από την πλευρά του ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας Αντρέι Βορομπιόφ, αναρτώντας στο Telegram μια φωτογραφία του διαμερίσματος που δείχνει τα τζάμια σπασμένα και τα έπιπλα και τους τοίχους κατεστραμμένους.

Συνολικά το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε 111 ουκρανικά drones στον εναέριο χώρο της χώρας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΕΕ δεσμεύεται να αντιμετωπίσει τις πιεστικές οικονομικές ανάγκες της Ουκρανίας

Η Ρωσία παρέδωσε 1.000 σορούς στρατιωτών στην Ουκρανία

Νεκροί δύο Ουκρανοί δημοσιογράφοι από ρωσικό drone στο Κραματόρσκ

Πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια: Αποκαταστάθηκε η τροφοδοσία σε ρεύμα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο