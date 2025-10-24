Το Πεκίνο «σπρώχνει» το γουάν στο εξωτερικό

Αυξάνονται ραγδαία τα δάνεια της Κίνας στο εξωτερικό σε κινεζικό γουάν, καθώς το Πεκίνο εντείνει τις προσπάθειές του να επεκτείνει τον ρόλο του νομίσματος στη διεθνή χρηματοοικονομική αγορά και να μειώσει την έκθεση της χώρας στο δολάριο.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, τα εξωτερικά δάνεια, οι καταθέσεις και οι επενδύσεις σε ομόλογα σε γουάν από κινεζικές τράπεζες τετραπλασιάστηκαν σε πάνω από 3,4 τρισεκατομμύρια ρενμίνμπι (480 δισεκατομμύρια δολάρια) τα τελευταία πέντε χρόνια.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επιδιώκουν πιο επιθετικά τον μακροπρόθεσμο στόχο τους να μειώσουν την κεντρική θέση του δολαρίου στις παγκόσμιες χρηματοοικονομικές ροές.