#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Το Πεκίνο «σπρώχνει» το γουάν στο εξωτερικό

Η Κίνα επιταχύνει τη διεθνοποίηση του γουάν: Τα εξωτερικά δάνεια σε ρενμίνμπι τετραπλασιάστηκαν σε πέντε χρόνια, σηματοδοτώντας την προσπάθεια απεξάρτησης από το δολάριο.

Το Πεκίνο «σπρώχνει» το γουάν στο εξωτερικό

Δημοσιεύθηκε: 24 Οκτωβρίου 2025 - 13:06

Αυξάνονται ραγδαία τα δάνεια της Κίνας στο εξωτερικό σε κινεζικό γουάν, καθώς το Πεκίνο εντείνει τις προσπάθειές του να επεκτείνει τον ρόλο του νομίσματος στη διεθνή χρηματοοικονομική αγορά και να μειώσει την έκθεση της χώρας στο δολάριο.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, τα εξωτερικά δάνεια, οι καταθέσεις και οι επενδύσεις σε ομόλογα σε γουάν από κινεζικές τράπεζες τετραπλασιάστηκαν σε πάνω  από 3,4 τρισεκατομμύρια ρενμίνμπι (480 δισεκατομμύρια δολάρια) τα τελευταία πέντε χρόνια.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής επιδιώκουν πιο επιθετικά τον μακροπρόθεσμο στόχο τους να μειώσουν την κεντρική θέση του δολαρίου στις παγκόσμιες χρηματοοικονομικές ροές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ράχμαν: Η Κίνα έχει το πλεονέκτημα στον εμπορικό πόλεμο με Τραμπ

To Πεκίνο αντιδρά στις ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά κινεζικών εταιρειών

Χαιρέτισε την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων η Κίνα

Ο κίνδυνος για τις αγορές από ένα ξαφνικό ράλι του δολαρίου

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο