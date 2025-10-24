Ο Ρούμπιο άλλαξε τα μυαλά του Τραμπ απέναντι στον Πούτιν

Επί μήνες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αντιστεκόταν στις εκκλήσεις για επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, πιστεύοντας ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο συνάπτοντας συμφωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν — με ορόσημο μια ειρηνευτική σύνοδο κορυφής τις επόμενες εβδομάδες στη Βουδαπέστη.

Σε μια ολική ανατροπή αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ ακύρωσε τα εν λόγω σχέδια και μάλιστα προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, επιβάλλοντας τις πρώτες άμεσες κυρώσεις στη Μόσχα κατά τη δεύτερη θητεία του. «Ήταν καιρός», είπε.

Η ξαφνική μετατόπιση προέκυψε επίσης από την εκτίμηση του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο -γερακιού κατά της Ρωσίας για χρόνια, που κάποτε αποκάλεσε «γκάνγκστερ» τον Πούτιν- ότι η Μόσχα δεν είχε κάνει καμία ουσιαστική αλλαγή στη θέση της, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα, μεταδίδει το Bloomberg.

Οι πηγές, υπό τον όρο ανωνυμίας, δήλωσαν ότι ο Ρούμπιο ακύρωσε την προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ μετά το τηλεφώνημα των δύο ανδρών, όπου έγινε φανερό ότι το Κρεμλίνο προσπαθούσε, για άλλη μια φορά, να τρενάρει τις συζητήσεις για την κατάπαυση του πυρός και να παρατείνει τον πόλεμο.

Ο ρωσοφάγος Ρούμπιο και ο ρωσόφιλος Γουίτκοφ

Η επιρροή του Ρούμπιο στην αλλαγή στάσης της κυβέρνησης καταδεικνύει τον εκτεταμένο ρόλο που αποκτά ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο οποίος έχει επίσης ταχθεί υπέρ της πιο επιθετικής προσέγγισης απέναντι στη Βενεζουέλα. Η στάση του έρχεται σε αντίθεση με την πιο επιεική στρατηγική απέναντι στη Ρωσία που υποστηρίζει ο Στιβ Γουίτκοφ, μακροχρόνιος φίλος και ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ ηγείται πάντα της εξωτερικής πολιτικής και η ατζέντα του εκτελείται από αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας όπως ο υπουργός Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος Γουίτκοφ, οι οποίοι αποτελούν μια ενιαία ομάδα πίσω από το όραμα του προέδρου "Πρώτα η Αμερική"», δήλωσε εξισορροπητικά η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο Γουίτκοφ, από τους πιο έμπιστους συνεργάτες του Τραμπ, έχει χάσει τη θέση του στη ρωσική υπόθεση.

Ωστόσο, πηγές δήλωσαν ότι οι συζητήσεις του με τον Πούτιν και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους ενόψει της προηγούμενης συνόδου κορυφής στην Αλάσκα οδήγησαν σε σύγχυση και στην αντίληψη ότι η Μόσχα ήταν έτοιμη να κάνει παραχωρήσεις, ενώ φάνηκε πως δεν είχε πρόθεση να τις πραγματοποιήσει.

Σ' εκείνη τη σύνοδο κορυφής, τον Αύγουστο, προέκυψε ένταση όταν ο Πούτιν επέμεινε να διαπραγματευτεί για τα ουκρανικά εδάφη, απογοητεύοντας τον Τραμπ και κάνοντάς τον σχεδόν να φύγει από την αίθουσα, ανέφεραν οι πηγές. Αυτή τη φορά, ο Ρούμπιο ανέλαβε την προπαρασκευαστική εργασία.

Το Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε αρχικά ως παραγωγική την τηλεφωνική επικοινωνία του Ρούμπιο με τον Λαβρόφ. Ερωτηθείς για τον ρόλο του Ρούμπιο αυτή τη φορά, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Τόμι Πίγκοτ δήλωσε ότι «όλη η ομάδα είναι πλήρως ενωμένη γύρω από την ηγεσία του προέδρου Τραμπ».

Όσοι υποστηρίζουν το αντίθετο κάνουν λάθος, είπε. «Επιβλαβείς παράγοντες προωθούν εγωιστικές ατζέντες μέσω αβάσιμων ψεμάτων».

Τραμπ με αέρα... Μέσης Ανατολής

Παρά τη δύσκολη πρώτη σύνοδο κορυφής, ο Τραμπ συμφώνησε να συναντηθεί ξανά με τον Πούτιν, μετά από μια μακρά τηλεφωνική επικοινωνία των δυο τους. Αμερικανοί αξιωματούχοι ήλπιζαν να αξιοποιήσουν τη διπλωματική δυναμική μετά τους επαίνους που έλαβε ο Τραμπ για τη συμβολή του στην εξασφάλιση της πολυπόθητης εκεχειρίας που τερμάτισε δύο χρόνια εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Ωστόσο, τις τελευταίες μέρες, η Ρωσία έστειλε στις ΗΠΑ ένα σχέδιο που περιγράφει τους όρους της για ειρήνη με την Ουκρανία, το οποίο επαναλάμβανε όλες τις γνωστές θέσεις της, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων να παραχωρήσει περισσότερα εδάφη η Ουκρανία.

«Την τελευταία φορά, χρειάστηκε η συνάντηση στην Αλάσκα για να συνειδητοποιήσουν οι ΗΠΑ ότι δεν υπάρχει ευελιξία από τη ρωσική πλευρά», δήλωσε η Λιάνα Φιξ, ανώτερη συνεργάτιδα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων. «Αυτή τη φορά, η συνειδητοποίηση ήρθε πριν από τη συνάντηση, καλό βήμα».

Από τη ρωσική πλευρά, υπήρξε επίσης σύγχυση. Μετά την κλήση Πούτιν-Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, Ρώσοι αξιωματούχοι έμειναν με την εντύπωση ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε συμφωνήσει με το αίτημα της Ρωσίας να παραδοθεί από το Κίεβο το υπόλοιπο της στρατηγικής περιοχής Ντονμπάς, με αντάλλαγμα μέτριες εδαφικές παραχωρήσεις από τη Μόσχα.

Αλλά μια μέρα αργότερα, μετά τη συνάντησή με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ επανέλαβε ότι ήθελε εκεχειρία κατά μήκος των τρεχουσών γραμμών της μάχης, κάτι που είχε απορρίψει η Μόσχα πριν από τη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας. Ο Λαβρόφ τόνισε αυτή τη διαφωνία στην τηλεφωνική του συνομιλία με τον Ρούμπιο τη Δευτέρα, είπε η πηγή.

Ετσι, οι προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής άρχισαν να καταρρέουν.

Χαμόγελα στην Ευρώπη

Ενώ ο Ρούμπιο κάθισε δίπλα στον Γουίτκοφ στη Σαουδική Αραβία τον Φεβρουάριο, όταν η αμερικανική κυβέρνηση επιδίωξε για πρώτη φορά άμεσες συνομιλίες με τη Ρωσία, η πιο άμεση εμπλοκή του αυτή τη φορά έδωσε ανακούφιση σε πολλούς Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι ανησυχούσαν ότι - υπό την καθοδήγηση του Γουίτκοφ - οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να στραφούν προς ρωσικές θέσεις, ασκώντας πίεση στην Ουκρανία να αποδεχτεί τις απαιτήσεις της Μόσχας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Τραμπ με τον Ζελένσκι την περασμένη εβδομάδα, ο Γουίτκοφ πίεσε ξανά τον ηγέτη της εμπόλεμης χώρας να δεχτεί το αίτημα Πούτιν για παραχώρηση του Ντονμπάς στη Ρωσία, ανέφεραν οι πηγές.

Την Τετάρτη, η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε κυρώσεις στους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου της Ρωσίας, θέτοντας σε μαύρη λίστα τον κρατικό πετρελαϊκό γίγαντα Rosneft και τη Lukoil.

«Κάθε φορά που μιλάω με τον Βλαντιμίρ, έχω καλές συζητήσεις και μετά απλώς δεν καταλήγουν πουθενά», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη, μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων, προσθέτοντας όμως ότι ο Λευκός Οίκος μπορεί να κανονίσει τη συνάντηση στο μέλλον.

Ο Ρούμπιο άφησε, επίσης, ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω συνεργασίας με τη Μόσχα, συμπεριλαμβανομένων μελλοντικών συναντήσεων.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Τετάρτη το βράδυ, δήλωσε ότι «θα ενδιαφερόμαστε πάντα για συνεργασία, εφόσον υπάρχει ευκαιρία για επίτευξη ειρήνης».

«Ο πρόεδρος έχει πει επανειλημμένα, εδώ και αρκετούς μήνες, ότι κάποια στιγμή θα κάνει κάτι αν δεν σημειώσουμε πρόοδο στην ειρηνευτική συμφωνία», είπε ο Ρούμπιο. «Ήρθε η μέρα που αποφάσισε να κάνει κάτι».