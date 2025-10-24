Βρετανία: Ποινή κάθειρξης 42 ετών σε Κολομβιανό για τη δολοφονία και τον διαμελισμό ζευγαριού

Ένας Κολομβιανός, που δολοφόνησε δύο άνδρες στο δυτικό Λονδίνο και μετέφερε μέλη των διαμελισμένων πτωμάτων τους σε βαλίτσες στη νοτιοδυτική Αγγλία καταδικάστηκε σήμερα σε κάθειρξη 42 ετών.

Ο Γιόστιν Αντρές Μοσκουέρα, ηλικίας 35 ετών, καταδικάστηκε τον Ιούλιο για τη δολοφονία του Άλμπερτ Αλφόνσο, 62 ετών και του Πολ Λονγκγουόρθ, ηλικίας 71 ετών, στο διαμέρισμά τους τον Ιούλιο του 2024. Εισαγγελείς είπαν πως ο δράστης χτύπησε τον Λονγκγουόρθ με ένα σφυρί και μαχαίρωσε τον Αλφόνσο μέχρι θανάτου, αφού το ζευγάρι είχε συνευρεθεί ερωτικά.

Κατόπιν, αποκεφάλισε και διαμέλισε και τα δύο θύματα, τοποθετώντας μέλη του σώματός τους σε βαλίτσες και ταξίδεψε στο Μπρίστολ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, όπου εγκατέλειψε τις αποσκευές στην κρεμαστή Γέφυρα Κλίφτον.

Ο ίδιος δήλωσε αθώος σε δύο κατηγορίες για φόνο, όμως παραδέχθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια του Αλφόνσο, υποστηρίζοντας πως έχασε τον έλεγχο αφού ο Αλφόνσο σκότωσε τον Λονγκγουόρθ και απείλησε την οικογένειά του.

Επιπλέον, ο Μοσκουέρα παραδέχθηκε την ενοχή του για τρεις νέες κατηγορίες κατοχής άσεμνων φωτογραφιών παιδιών.

Ο δικαστής Τζόελ Μπέναθαν, ο οποίος περιέγραψε τους φόνους ως «απολύτως ειδεχθή εγκλήματα» επέβαλε σήμερα ποινή ισόβιας κάθειρξης με ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα έκτισης τα 42 έτη, στο δικαστήριο του Γουλγουίτς.

«Η τραγωδία τους ήταν πως εσύ, ο Γιόστιν Μοσκουέρα, μπήκες στις ζωές τους και την 11η Ιουλίου τον περασμένο χρόνο, τους σκότωσες και τους δύο», σημείωσε ο δικαστής.

«Αποδέχομαι πως υπήρξε μια οικονομική ανισορροπία, που αποτέλεσε τον λόγο για να διαπράξεις αυτούς τους φόνους, όμως αυτό δεν ισοδυναμεί με οποιαδήποτε μείωση ποινής».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ