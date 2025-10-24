Η Fed «χαλαρώνει» τα τεστ αντοχής των μεγάλων τραπεζών

Η Fed ανακοίνωσε σχέδια για μια σημαντική αναμόρφωση των ετήσιων τεστ αντοχής των τραπεζών, μετά από νομική πρόκληση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Wall Street.

Οι αλλαγές που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Fed, συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για τη δημοσιοποίηση και τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα σενάρια και τα μοντέλα που χρησιμοποιεί για να ελέγχει την ανθεκτικότητα των τραπεζών, θα καταστήσουν τη διαδικασία λιγότερο επαχθή για τις μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες, επισημαίνουν οι Financial Times.

Οι αλλαγές στα μοντέλα και τα σενάρια των τεστ αντοχής «δεν αναμένεται να αλλάξουν ουσιαστικά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις εταιρείες», δήλωσε η κεντρική τράπεζα, εκτιμώντας ότι αυτές θα μειωθούν «κατά ένα αμελητέο ποσοστό».

Πρόσθεσε ότι η αναθεώρηση «επιδιώκει να βελτιώσει τη διαφάνεια και τη δημόσια λογοδοσία όσον αφορά τα τεστ αντοχής, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι παραμένουν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την κατανόηση και αξιολόγηση του κινδύνου, καθώς και για τη διατήρηση της κατάλληλης ευαισθησίας και κάλυψης κινδύνου στις κεφαλαιακές απαιτήσεις».

Ωστόσο, υπήρξε διαφωνία στο διοικητικό συμβούλιο της Fed σχετικά με τις αλλαγές. Ο Μάικλ Μπαρ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Fed, δήλωσε ότι δεν μπορούσε να υποστηρίξει τις προτάσεις επειδή θα «έκαναν τα τεστ αντοχής πιο αδύναμα και λιγότερο αξιόπιστα», οδηγώντας σε «υπερβολικά αισιόδοξες προβλέψεις» και ανοίγοντας τη διαδικασία σε «χειραγώγηση από τις τράπεζες».

Η διάδοχός του στη θέση της αντιπροέδρου του εποπτικού βραχίονα, Μισέλ Μπάουμαν, χαρακτήρισε τις προτάσεις «εξαιρετικές», προσθέτοντας ότι απογοητεύτηκε «επειδή τα μακροχρόνια προβλήματα των τεστ αντοχής δεν αντιμετωπίστηκαν προληπτικά, αλλά μόνο αφού μια αγωγή έγινε αναπόφευκτη».

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ σχεδιάζουν να αναθεωρήσουν πολλούς από τους βασικούς τους κανόνες για τις τράπεζες, υπό την πίεση της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να χαλαρώσει τους κανονισμούς για να στηρίξει την ανάπτυξη και τις επενδύσεις.