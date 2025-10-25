#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δραματική η κατάσταση για τους Ουκρανούς στο Ποκρόβσκ

Δημοσιεύθηκε: 25 Οκτωβρίου 2025 - 12:44

Με Ρώσους στρατιώτες να επιχειρούν μέσα στην πόλη του Ποκρόβσκ και με τους ουκρανικούς διαδρόμους εφοδιασμού προς την πόλη να χτυπιούνται αδιάκοπα από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, η κατάσταση στην περιοχή είναι πλέον «κρίσιμη», γράφουν παραδέχονται ουκρανικά επικαλούμενα αξιωματικούς που δρουν στην περιοχή.

Οι αξιωματικοί, οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί στο Ποκρόβσκ και στη γειτονική Μιρνοχράντ για μήνες, δηλώνουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις επιτίθενται αδιάκοπα στους διαδρόμους εφοδιασμού προς το Ποκρόβσκ με UAV οπτικών ινών. Ως αποτέλεσμα, οι ουκρανικές μονάδες που στέλνονται για ενίσχυση πρέπει να περπατήσουν 10 έως 15 χιλιόμετρα με τα πόδια για να φτάσουν στις θέσεις τους, μεταφέροντας πυρομαχικά, drones και εφόδια.

Σύμφωνα με τους αξιωματικούς, οι ρωσικές δυνάμεις επανεισέβαλαν στο Ποκρόβσκ στα μέσα Αυγούστου, μετά από επιχείρηση εκκαθάρισης των Ουκρανών τον Ιούλιο. Από τότε, οι δυνάμεις της Μόσχας έχουν εγκαταστήσει αρκετές βάσεις επιχειρήσεων μέσα και γύρω από την πόλη, επιτρέποντάς τους να συνεχίσουν την επίθεση.

Οι ουκρανικές δυνάμεις εξακολουθούν να κρατούν θέσεις νότια του Ποκρόβσκ, αλλά ορισμένα φυλάκια βρίσκονται απομονωμένα πίσω από εδάφη που ελέγχονται από τον εχθρό.

Οι αμυντικές δυνάμεις της Ουκρανίας παρουσιάζουν κρίσιμη έλλειψη πεζικού. «Οι μονάδες πεζικού είναι σχεδόν αποκομμένες από τη διοίκηση», πρόσθεσε ένας αξιωματικός.  Η εκκένωση των τραυματιών είναι σχεδόν αδύνατη, ανέφερε.

«Η κύρια πρόκληση είναι η εφοδιαστική», δήλωσε μία πηγή. «Μπορείς να διανύσεις μέρος της διαδρομής με όχημα, αλλά μετά ακολουθεί 10 έως 15 χιλιόμετρα πορείας υπό συνεχή επιτήρηση από drones, μεταφέροντας πυρομαχικά, drones και τρόφιμα. 

Η επιδεινούμενη κατάσταση στο Ποκρόβσκ απειλεί επίσης το Μιρνοχράντ, περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά μέσω των διαδρομών εφοδιασμού που περνούν από το Ποκρόβσκ. Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν εντοπίσει ρωσικές μονάδες βόρεια του Μιρνοχράντ, γεγονός που αυξάνει τον φόβο περικύκλωσης. «Αν το Ποκρόβσκ πέσει, η φρουρά στο Μιρνοχράντ θα αποκοπεί», δήλωσε δεύτερος αξιωματικός.

«Η τροφοδοσία σε απόσταση 20 χιλιομέτρων είναι σχεδόν αδύνατη. Δεν μπορούμε να εναλλάξουμε στρατεύματα ή να εκκενώσουμε τραυματίες. Οι πρόσφατες ρωσικές πρόοδοι σε Ροντίνσκι και Τσερβόνι Λίμαν μας πιέζουν. Οι στρατιώτες μας γνωρίζουν ότι η περικύκλωση πλησιάζει».

