Συμφωνία κατάπαυσης πυρός υπέγραψαν Ταϊλάνδη-Καμπότζη, ο ρόλος Τραμπ

Οι ηγέτες της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης υπέγραψαν σήμερα ενισχυμένη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός παρουσία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου η παρέμβαση στη σφοδρή συνοριακή τους σύγκρουση του χάρισε υποψηφιότητα για το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Η συμφωνία βασίζεται σε ανακωχή που είχε υπογραφεί πριν από τρεις μήνες, έπειτα από τηλεφωνικές επικοινωνίες του Τραμπ με τότε ηγέτες των δύο χωρών, στις οποίες τους παρότρυνε να τερματίσουν τις εχθροπραξίες ή να διακινδυνεύσουν το «πάγωμα» των αντίστοιχων εμπορικών συνομιλιών τους με την Ουάσινγκτον.

Και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για την έναρξη της πενθήμερης ανταλλαγής ρουκετών και βαρέος πυροβολικού, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 48 άτομα και προκάλεσε τον προσωρινό εκτοπισμό περίπου 300.000 ανθρώπων — την πλέον αιματηρή αναμέτρηση των τελευταίων ετών.

Ο Τραμπ έχει αυτοπαρουσιαστεί ως παγκόσμιος ειρηνοποιός κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, και η απόφασή του να υποστηρίξει τις μεσολαβητικές προσπάθειες του Μαλαισιανού Πρωθυπουργού Ανουάρ Ιμπραχίμ οδήγησε τον Πρωθυπουργό της Καμπότζης, Χουν Μάνετ, να τον προτείνει για το Βραβείο Νόμπελ, επαινώντας τη «σπάνια διπλωματική του δεινότητα».

Σε τελετή στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στην Κουάλα Λουμπούρ, με φόντο καλυμμένο από τα εμβλήματα των ΗΠΑ και το σύνθημα «Delivering Peace», ο Τραμπ χαρακτήρισε τους δύο ηγέτες θαρραλέους, προσθέτοντας ότι η ανακωχή που μεσολάβησε έσωσε «εκατομμύρια ζωές».

«Λόγω της ισχυρής δέσμευσης της Αμερικής για σταθερότητα και ειρήνη σε αυτήν την περιοχή και σε κάθε περιοχή όπου μπορούμε να το επιτύχουμε, η κυβέρνησή μου εργάστηκε αμέσως για να αποτρέψει την κλιμάκωση της σύγκρουσης», δήλωσε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία ως συνθήκη ειρήνης.

«Μόλις ολοκληρώσαμε τη συμφωνία και την ανακοινώσαμε. Όλοι εξεπλάγησαν από το πόσο γρήγορα καταφέραμε να την επιτύχουμε», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν είχαν καμία εμπλοκή.

Τα όπλα έχουν σε μεγάλο βαθμό σιγήσει κατά μήκος των συνόρων, αν και οι δύο πλευρές κατηγορούν συχνά η μία την άλλη για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, τις οποίες η ενισχυμένη συμφωνία αποσκοπεί να αποτρέψει.

Οι δύο χώρες, σε κοινή δήλωση, δεσμεύθηκαν να συστήσουν ομάδα παρατηρητών της ASEAN, να προχωρήσουν σε στρατιωτική αποκλιμάκωση και απομάκρυνση βαρέων όπλων από την παραμεθόρια περιοχή, ενώ η Ταϊλάνδη συμφώνησε να απελευθερώσει 18 Καμποτζιανούς αιχμαλώτους πολέμου εφόσον εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα μέτρα.

Συμφώνησαν επίσης να συνεργαστούν για την απομάκρυνση ναρκών, οι οποίες αποτέλεσαν την αφορμή για τη σύρραξη, μετά τον ακρωτηριασμό Ταϊλανδού στρατιώτη κατά τη διάρκεια περιπόλου στα σύνορα. Η Ταϊλάνδη κατηγόρησε την Καμπότζη –μία από τις πιο επιβαρυμένες από νάρκες χώρες του κόσμου– ότι τοποθέτησε περισσότερες , κάτι που η Πνομ Πενχ αρνείται.

«Η παρούσα δήλωση αντικατοπτρίζει τη βούλησή μας να επιλύσουμε τις διαφορές ειρηνικά, με πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας», δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ.

Ο Χουν Μάνετ δήλωσε ότι η συμφωνία αποδεικνύει πως οι συγκρούσεις πρέπει να επιλύονται ειρηνικά, «όσο δύσκολες ή περίπλοκες κι αν είναι οι διαφορές μας».

Οπως σημειώνει το Reuters, η συμφωνία αυτή θεωρείται διπλωματική επιτυχία για τον Τραμπ, του οποίου η κυβέρνηση έχει εμπλακεί φέτος σε μεσολαβητικές προσπάθειες στη Γάζα, μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, καθώς και σε μια σύντομη σύγκρουση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, ενώ ταυτόχρονα πιέζει για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία — κάτι που ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι αποδείχθηκε δυσκολότερο απ’ ό,τι είχε υπολογίσει.