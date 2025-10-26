#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ο SSC-X-9 Skyfall, όπως τον ονομάτισε το ΝΑΤΟ διένυσε 14.000 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές δεν μπορεί να αναχαιτιστεί από τις αντιαεροπορικές άμυνες.

Νέο πυρηνικό πύραυλο κρουζ δοκίμασε η Ρωσία

Δημοσιεύθηκε: 26 Οκτωβρίου 2025 - 10:06

Η Ρωσία δοκίμασε έναν νέο πυρηνικό πύραυλο κρουζ, ικανό για πυρηνικές κεφαλές και πυρηνικής ισχύος, με την ονομασία Μπουρεβέστνικ, δήλωσε ο ανώτατος Ρώσος στρατηγός στον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, σε δηλώσεις που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Κυριακή.

Ο πύραυλος διάνυσε 14.000 χιλιόμετρα και παρέμεινε στον αέρα για περίπου 15 ώρες, δήλωσε ο Στρατηγός Βαλέρι Γκερασίμοφ, αρχηγός του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, στον Πούτιν, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι ο 9M730 Μπουρεβέστνικ (Storm Petrel) — που έχει λάβει την ονομασία SSC-X-9 Skyfall από το ΝΑΤΟ — είναι «ασταμάτητος» απέναντι στις τρέχουσες και μελλοντικές αντιαεροπορικές και αντιπυραυλικές άμυνες, με σχεδόν απεριόριστο βεληνεκές και απρόβλεπτη πορεία πτήσης.

Στις δηλώσεις του την Κυριακή, ο Πούτιν, ντυμένος με στολή παραλλαγής, είπε στον Γκερασίμοφ ότι οι κρίσιμες δοκιμές του Μπουρεβέστνικ έχουν πλέον ολοκληρωθεί και ότι πρέπει να ξεκινήσει η εργασία για το τελικό στάδιο πριν από την ανάπτυξη των πυραύλων.

