Νέο πυρηνικό πύραυλο κρουζ δοκίμασε η Ρωσία

Η Ρωσία δοκίμασε έναν νέο πυρηνικό πύραυλο κρουζ, ικανό για πυρηνικές κεφαλές και πυρηνικής ισχύος, με την ονομασία Μπουρεβέστνικ, δήλωσε ο ανώτατος Ρώσος στρατηγός στον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, σε δηλώσεις που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Κυριακή.

Ο πύραυλος διάνυσε 14.000 χιλιόμετρα και παρέμεινε στον αέρα για περίπου 15 ώρες, δήλωσε ο Στρατηγός Βαλέρι Γκερασίμοφ, αρχηγός του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, στον Πούτιν, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι ο 9M730 Μπουρεβέστνικ (Storm Petrel) — που έχει λάβει την ονομασία SSC-X-9 Skyfall από το ΝΑΤΟ — είναι «ασταμάτητος» απέναντι στις τρέχουσες και μελλοντικές αντιαεροπορικές και αντιπυραυλικές άμυνες, με σχεδόν απεριόριστο βεληνεκές και απρόβλεπτη πορεία πτήσης.

Στις δηλώσεις του την Κυριακή, ο Πούτιν, ντυμένος με στολή παραλλαγής, είπε στον Γκερασίμοφ ότι οι κρίσιμες δοκιμές του Μπουρεβέστνικ έχουν πλέον ολοκληρωθεί και ότι πρέπει να ξεκινήσει η εργασία για το τελικό στάδιο πριν από την ανάπτυξη των πυραύλων.