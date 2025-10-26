Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου

Δύο άνδρες που θεωρήθηκαν ύποπτοι ότι συμμετείχαν στην κλοπή κοσμημάτων στο Μουσείο του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου στο Παρίσι συνελήφθησαν χθες βράδυ και τέθηκαν υπό κράτηση, όπως δήλωσαν σήμερα δύο πηγές με γνώση της υπόθεσης, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες γαλλικών μέσων ενημέρωσης.

Ο ένας από τους υπόπτους συνελήφθη στο αεροδρόμιο Σαρλ-ντε-Γκολ κοντά στο Παρίσι, ενώ ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο για το εξωτερικό, σύμφωνα με τη Le Parisien και το Paris-Match. Ο δεύτερος συνελήφθη λίγο αργότερα στην περιοχή του Παρισιού, σύμφωνα με τη Le Parisien.

Θεωρούνται ύποπτοι ότι συμμετείχαν στην ομάδα των τεσσάρων ατόμων που αφαίρεσαν οκτώ πολύτιμα αντικείμενα από το μουσείο, η αξία των οποίων εκτιμάται στα 88 εκατ. ευρώ. Η διάρρηξη διήρκεσε συνολικά επτά έως οκτώ λεπτά. Για την έρευνα, η οποία έχει ανατεθεί στην BRB και την κεντρική υπηρεσία κατά της εμπορίας πολιτιστικών αγαθών OCBC, έχουν κινητοποιηθεί περίπου 100 ερευνητές.