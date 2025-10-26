#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου

Θεωρούνται ύποπτοι ότι συμμετείχαν στην ομάδα των τεσσάρων ατόμων που αφαίρεσαν οκτώ πολύτιμα αντικείμενα από το μουσείο, η αξία των οποίων εκτιμάται στα 88 εκατ. ευρώ.

Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου

Δημοσιεύθηκε: 26 Οκτωβρίου 2025 - 12:22

Δύο άνδρες που θεωρήθηκαν ύποπτοι ότι συμμετείχαν στην κλοπή κοσμημάτων στο Μουσείο του Λούβρου στις 19 Οκτωβρίου στο Παρίσι συνελήφθησαν χθες βράδυ και τέθηκαν υπό κράτηση, όπως δήλωσαν σήμερα δύο πηγές με γνώση της υπόθεσης, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες γαλλικών μέσων ενημέρωσης.

Ο ένας από τους υπόπτους συνελήφθη στο αεροδρόμιο Σαρλ-ντε-Γκολ κοντά στο Παρίσι, ενώ ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο για το εξωτερικό, σύμφωνα με τη Le Parisien και το Paris-Match. Ο δεύτερος συνελήφθη λίγο αργότερα στην περιοχή του Παρισιού, σύμφωνα με τη Le Parisien.

Θεωρούνται ύποπτοι ότι συμμετείχαν στην ομάδα των τεσσάρων ατόμων που αφαίρεσαν οκτώ πολύτιμα αντικείμενα από το μουσείο, η αξία των οποίων εκτιμάται στα 88 εκατ. ευρώ. Η διάρρηξη διήρκεσε συνολικά επτά έως οκτώ λεπτά. Για την έρευνα, η οποία έχει ανατεθεί στην BRB και την κεντρική υπηρεσία κατά της εμπορίας πολιτιστικών αγαθών OCBC, έχουν κινητοποιηθεί περίπου 100 ερευνητές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Το Λούβρο μετέφερε κοσμήματα στην Τράπεζα της Γαλλίας μετά τη διάρρηξη

Η Moody's χτύπησε τη Γαλλία με υποβάθμιση προοπτικής

Υψηλό του 2023 για την επιχειρηματικότητα στη Γερμανία, down η Γαλλία

Αναπάντεχη ανάκαμψη: Η γαλλική οικονομία στέλνει σήμα αισιοδοξίας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο