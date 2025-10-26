Σουδάν: Η παραστρατιωτική ΔΤΥ ανακοίνωσε ότι κατέλαβε την Ελ Φάσερ στο Νταρφούρ

Οι Σουδανοί παραστρατιωτικοί ανακοίνωσαν σήμερα ότι έθεσαν υπό τον έλεγχό τους την Ελ Φάσερ, αφού κατέλαβαν το γενικό επιτελείο του στρατού στην τελευταία μεγάλη πόλη του Νταρφούρ που δεν είχαν καταλάβει ακόμη.

Οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) «ανακοινώνουν με υπερηφάνεια ότι ανέλαβαν τον έλεγχο της πόλης Ελ Φάσερ», της πρωτεύουσας του Βόρειου Νταρφούρ, ανέφερε η οργάνωση στην ανακοίνωση που μεταδόθηκε μέσω του καναλιού της στο Telegram.

Ο στρατός του Σουδάν τηρεί σιγή μετά την ανακοίνωση αυτή, όμως η Επιτροπή Λαϊκής Αντίστασης, μια οργάνωση πολιτών που στον στηρίζει, διέψευσε ότι η κατάληψη του γενικού επιτελείου σημαίνει και την πτώση της πόλης στο δυτικό Σουδάν. Οι κάτοικοι της Ελ Φάσερ «αντιστέκονται στους παραστρατιωτικούς» διαβεβαίωσε η Επιτροπή κάνοντας λόγο για «σημαντική και κρίσιμη φάση» των μαχών, έπειτα από 18 μήνες πολιορκίας.

Καθώς δεν υπάρχει πρόσβαση στην Ελ Φάσερ και το δίκτυο τηλεπικοινωνιών υπολειτουργεί, το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη, ούτε τους ισχυρισμούς των δύο πλευρών.

Οι ΔΤΥ έδωσαν στη δημοσιότητα μια σειρά από βίντεο, με πλάνα από το εσωτερικό του γενικού επιτελείου και πανηγυρισμούς σε άλλες πόλεις της χώρας.

Σύμφωνα με την τοπική Επιτροπή οι μάχες συνεχίζονται και οι ΔΤΥ διείσδυσαν «σε άδεια κτίρια άνευ σημασίας», τα οποία είχε εγκαταλείψει ο στρατός για να μετακινηθεί σε άλλες θέσεις.

Τους τελευταίους μήνες η Ελ Φάσερ έχει μετατραπεί σε βασικό μέτωπο της πολύνεκρης σύγκρουσης μεταξύ του στρατού, με επικεφαλής τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και των παραστρατιωτικών του πρώην συμμάχου του, στρατηγού Μοχάμεντ Νταγκλό. Οι ΔΤΥ ενέτειναν από τον Αύγουστο τους βομβαρδισμούς, με το πυροβολικό και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αποδυναμώνοντας σταδιακά τις θέσεις του στρατού και καταλαμβάνοντας πολλές συνοικίες.

Η κατάληψη της πόλης, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα συνιστούσε σημείο καμπής για τον πόλεμο, αφού θα σήμαινε την ενίσχυση της θέσης των ΔΤΥ στο Νταρφούρ όπου οι παραστρατιωτικοί και οι σύμμαχοί τους ελέγχουν ήδη τέσσερις περιφερειακές πρωτεύουσες και ορισμένες περιοχές του νότου. Ο στρατός ελέγχει ακόμη τον βορρά, το ανατολικό και το κεντρικό Σουδάν.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το Σουδάν κινδυνεύει να κατακερματιστεί. Παρά τις διεθνείς προσπάθειες για την κατάπαυση του πυρός, οι δύο πλευρές κωφεύουν στις εκκλήσεις για διαπραγματεύσεις. Την Παρασκευή έγιναν στην Ουάσινγκτον νέες ειρηνευτικές συνομιλίες με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η ομάδα των μεσολαβητών ζήτησε «να προχωρήσουν οι συλλογικές προσπάθειες για την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Σουδάν» αλλά και η πολιτική μετάβαση, προς ένα πολιτικό καθεστώς, σύμφωνα με τον Μασάντ Μπούλος, τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο για την Αφρική. Επανέλαβε επίσης τη πρόταση που είχε διατυπώσει τον Σεπτέμβριο και η οποία είχε απορριφθεί αμέσως από τη σουδανική κυβέρνηση, που πρόσκειται στον στρατό. Η πρόταση αφορά ανθρωπιστική εκεχειρία τριών μηνών και στη συνέχεια μόνιμη κατάπαυση του πυρός και τον αποκλεισμό τόσο της παρούσας κυβέρνησης όσο και των ΔΤΥ από το μεταπολεμικό πολιτικό τοπίο.

Από τον Απρίλιο του 2023, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί. Ο ΟΗΕ θεωρεί ότι ο πόλεμος στο Σουδάν έχει προκαλέσει «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση» στον κόσμο. Σύμφωνα με τον Οργανισμό 260.000 άμαχοι, εκ των οποίων οι μισοί είναι παιδιά, δεν έχουν τρόφιμα, νερό και περίθαλψη στην Ελ Φάσερ. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο διέφυγαν από την πόλη αφού ξέσπασε ο πόλεμος.

