Πέντε οι υποψήφιοι για τη θέση του προέδρου της Fed

Η λίστα έχει περιοριστεί στους Κρίστοφερ Γουόλερ, Κέβιν Γουόρς, Κέβιν Χάσετ, Μισέλ Μπόουμαν και Ρικ Ρίντερ, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεν.

Δημοσιεύθηκε: 27 Οκτωβρίου 2025 - 09:55

Η δεξαμενή υποψηφίων για την επόμενη θέση προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) έχει περιοριστεί στους Κρίστοφερ Γουόλερ, Κέβιν Γουόρς, Κέβιν Χάσετ, Μισέλ Μπόουμαν και Ρικ Ρίντερ, δήλωσε τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους επί του Air Force One ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεν.

Ο Μπέσεντ, ο οποίος ηγείται των συνεντεύξεων για τη θέση, ανέφερε ότι σχεδιάζει έναν δεύτερο γύρο συνεντεύξεων και ελπίζει να παρουσιάσει ένα «καλό ψηφοδέλτιο» στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις διακοπές της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει να λάβει απόφαση για τον υποψήφιο που θα αντικαταστήσει τον Τζέρομ Πάουελ πριν από το τέλος του έτους, θυμίζει το Bloomberg. «Έχουμε ένα άτομο που αυτή τη στιγμή δεν είναι καθόλου έξυπνο», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Ο πρόεδρος επανέλαβε επίσης ότι δεν αναμένει από τον Μπέσεντ να εγκαταλείψει τη σημερινή του θέση για να αναλάβει την ηγεσία της Federal Reserve.

