Σλοβακία: Αποσύρεται από τα προγράμματα στρατιωτικής βοήθειας της ΕΕ για Ουκρανία

Δημοσιεύθηκε: 27 Οκτωβρίου 2025 - 09:59

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίκο ανακοίνωσε ότι η χώρα δεν θα συμμετάσχει σε κανένα πρόγραμμα της ΕΕ που αποσκοπεί στη χρηματοδότηση στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, αναφέρει το Reuters.

«Αρνούμαι να επιτρέψω στη Σλοβακία να συμμετάσχει σε οποιοδήποτε οικονομικό σχέδιο που αποσκοπεί στη βοήθεια της Ουκρανίας στη διαχείριση του πολέμου και των στρατιωτικών δαπανών», δήλωσε ο Φίκο σε τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου την Κυριακή.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός επέκρινε επίσης τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, δηλώνοντας ότι επηρεάζουν περισσότερο την Ευρώπη.

Η ανακοίνωση του Φίκο έρχεται στο πλαίσιο στο οποίο, όταν ανέλαβε την εξουσία το 2023, η Σλοβακία σταμάτησε την κρατική στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός έχει διαφορετική άποψη για τον πόλεμο από άλλες χώρες της ΕΕ, λέγοντας ότι η λύση δεν βρίσκεται στο πεδίο της μάχης.

Αυτή την εβδομάδα, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν να καλύψουν τις «επείγουσες οικονομικές ανάγκες» της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια. Ωστόσο, καθυστέρησαν την έγκριση ενός σχεδίου για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση ενός δανείου 140 δισεκατομμυρίων ευρώ προς το Κίεβο.

ΠΗΓΗ: www.ertnews.gr

