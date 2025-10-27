ΗΠΑ: Αντιστέκονται στις αυξήσεις τιμών οι εταιρείες

Η πλειοψηφία των αμερικανικών επιχειρήσεων δεν σχεδιάζει να αυξήσει τις τιμές των προϊόντων της το επόμενο τρίμηνο, παρά την αύξηση του κόστους παραγωγής που πιέζει προς τα κάτω τα περιθώρια κέρδους, μεταδίδει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα πάνω από μία στις δύο εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα της NABE (National Association for Business Economics) υποστήριξε ότι το κόστος των υλικών που χρησιμοποιούν αυξήθηκε το τρίτο τρίμηνο. Ωστόσο, το 65% δήλωσε ότι δεν μετακύλησε τη διαφορά στους καταναλωτές, ούτε σκοπεύει να πράξει κάτι τέτοιο το επόμενο τρίμηνο.

Οι εταιρείες έχουν προσαρμοστεί στις παγκόσμιες προκλήσεις πραγματοποιώντας πιο στοχευμένες προσλήψεις και επενδύσεις, σύμφωνα με τον πρόεδρο της NABE, Γκρέγκορι Ντάκο, επικεφαλής οικονομολόγο της EY-Parthenon. «Ωστόσο, η πολιτική αβεβαιότητα και οι ανησυχίες για την επιβράδυνση της ζήτησης παραμένουν στην κορυφή των επιχειρηματικών ανησυχιών».

Την ίδια στιγμή, έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι ήταν μεγαλύτερο το ποσοστό των εταιρειών (20%) που προχώρησαν σε αύξηση προσωπικού έναντι εκείνων που προχώρησαν σε μείωση (11%) το τρίτο τρίμηνο, για πρώτη φορά μετά το 2024. Αξίζει να αναφερθεί ωστόσο ότι η συντριπτική πλειοψηφία (70%) των ερωτηθέντων υποστήριξαν ότι δεν σκοπεύουν να κάνουν αλλαγές στο προσωπικό τους το επόμενο τρίμηνο.

Τέλος όσον αφορά την πιθανότητα ύφεσης, οι επιχειρήσεις παρουσιάζονται αισιόδοξες, με μόλις το 13% των ερωτηθέντων να αναμένουν ότι κάτι τέτοιο είναι πιθανό να συμβεί τον επόμενο χρόνο.