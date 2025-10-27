#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δεν βγάζει την τετραετία ο Μερτς, λένε οι μισοί Γερμανοί

Σε νέα δημοσκόπηση της Bild σχεδόν οι μισοί πολίτες βλέπουν διάλυση του συνασπισμού πριν το τέλος της τετραετίας το 2029. Δυσαρεστημένο με το κυβερνητικό έργο το 66%.

Φρίντριχ Μερτς

Δημοσιεύθηκε: 27 Οκτωβρίου 2025 - 14:17

 

Μόλις το 32% των Γερμανών, δηλαδή λιγότεροι από ένας στους τρεις ψηφοφόρους, αναμένει ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός του καγκελάριου Μερτς θα ολοκληρώσει την τετραετία το 2029, γράφει η εφημερίδα Bild.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που διεξήγαγε το ινστιτούτο δημοσκοπήσεων INSA για λογαριασμό της γερμανικής εφημερίδας, σχεδόν οι μισοί Γερμανοί (49%) αναμένουν πρόωρη κατάρρευση της συγκυβέρνησης στο Βερολίνο.

Την ίδια στιγμή το 66% των Γερμανών δηλώνει δυσαρεστημένο από το έργο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ποσοστό ρεκόρ και τρεις ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο συγκριτικά με τις 10 Οκτωβρίου. Μόλις ένα 25% των πολιτών δηλώνει ικανοποιημένο από την κυβέρνηση Μερτς.

Ο Μερτς δεν ωφελείται από τις δηλώσεις για τη μετανάστευση

Με τις δηλώσεις του για «φανερό πρόβλημα στο αστικό τοπίο» εξαιτίας της μετανάστευσης ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς πυροδότησε έντονη δημόσια συζήτηση, χωρίς όμως να αποκομίσει, όπως όλα δείχνουν, πολιτικά οφέλη το συντηρητικό στρατόπεδο.

Μόλις το 21% των ερωτηθέντων διακρίνει ένα πιθανό πλεονέκτημα για τηΧριστιανική Ένωση (CDU/CSU), την ώρα που το 33% θεωρεί ότι οι δηλώσεις είναι πιο πιθανό ακόμα και να βλάψουν Χριστιανοδημοκράτες (CDU) και βαυαρούς Χριστιανοκοινωνιστές (CSU). Ακόμα και μεταξύ των ψηφοφόρων των συντηρητικών η υποστήριξη για τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του καγκελαρίου είναι περιορισμένη. Το 26% των ψηφοφόρων της Χριστιανικής Ένωσης θεωρεί ότι οι δηλώσεις θα μπορούσαν να ωφελήσουν το κόμμα, η πλειοψηφία του 54% πιστεύει ότι η συζήτηση δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Το 14% μάλιστα αναμένει ότι θα αποδειχθεί επιζήμια για τους συντηρητικούς.

«Η συγκυβέρνηση απομακρύνεται από τους πολίτες»

Ο επικεφαλής του ινστιτούτου INSA, Χέρμαν Μπίνκερτ, συνοψίζει τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης μιλώντας στην εφημερίδα Bild: «Η πλειοψηφία των Γερμανών είναι δυσαρεστημένη με τον συνασπισμό Χριστιανοδημοκρατών, Χριστιανοκοινωνιστών (CDU/CSU) και Σοσιαλδημοκρατών (SPD), αναμένει ότι η κυβέρνηση θα διαλυθεί πριν το τέλος της τετρατίας και δεν θεωρεί ότι η αμφιλεγόμενη δήλωση για το αστικό τοπίο θα ενισχύσει το συντηρητικό στρατόπεδο». Ο Χέρμαν Μπίνκερτ καταλήγει λέγοντας ότι «η Χριστιανική Ένωση και οι Σοσιαλδημοκράτες απομακρύνονται από τους πολίτες, ακόμα και από εκείνους που θα τους ψήφιζαν ακόμα και σήμερα».

Πηγή: Deutsche Welle

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

