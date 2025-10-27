#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ιταλικό δικαστήριο αποφάσισε την έκδοση Ουκρανού ύποπτου για τη δολιοφθορά στους Nord Stream

Η απόφαση ανοίγει τον δρόμο ώστε οι Γερμανοί εισαγγελείς να ανακρίνουν απευθείας τον ύποπτο σε σχέση με την πράξη δολιοφθοράς, η οποία έκοψε έναν κρίσιμο αγωγό μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη.

Δημοσιεύθηκε: 27 Οκτωβρίου 2025 - 16:28

Δικαστήριο της Ιταλίας ενέκρινε την έκδοση ενός Ουκρανού υπηκόου, ο οποίος είναι ύποπτος για συμμετοχή στις εκρήξεις του 2022 που προκάλεσαν ζημιές στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream στη Βαλτική Θάλασσα, όπως επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ο δικηγόρος του.

Οι εκρήξεις κατέστρεψαν τρεις από τους τέσσερις αγωγούς του συστήματος Nord Stream, το οποίο είχε καταστεί συμβολικό σημείο έντασης λόγω της εξάρτησης της Γερμανίας από τη ρωσική ενέργεια μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Οπως σημειώνει η Deutsche Welle, η απόφαση ανοίγει τον δρόμο ώστε οι Γερμανοί εισαγγελείς να ανακρίνουν απευθείας τον ύποπτο σε σχέση με την πράξη δολιοφθοράς, η οποία έκοψε έναν κρίσιμο αγωγό μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη.

Ο άνδρας, που ταυτοποιείται μόνο ως Serhii K. σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συνελήφθη τον Αύγουστο. Ο δικηγόρος του, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

