H Γερμανία φλερτάρει την Τουρκία παρά τον αυταρχισμό Ερντογάν

«Παρά τον αυταρχισμό του Ερντογάν, η Γερμανία "φλερτάρει" την Τουρκία». Με αυτή τη διαπίστωση αρχίζει η ανάλυση της εφημερίδας Tagesspiegel για την επικείμενη επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς στην Άγκυρα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, «οι επαφές σε κορυφαίο επίπεδο εκφράζουν μια νέα πολιτική της Γερμανίας για την Τουρκία. Το Βερολίνο "φλερτάρει" την κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η οποία τελευταία, με τη συμβολή της στη διεθνή συμφωνία για τη Γάζα, έχει ενισχύσει τον γεωπολιτικό ρόλο της. Τώρα η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προσφέρει στην Άγκυρα μια "θετική ατζέντα" και φαίνεται ανοιχτή σε ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαμφισβητούμενα ζητήματα, όπως ο αυταρχισμός του Ερντογάν, περνούν σε δεύτερη μοίρα».

Η εφημερίδα του Βερολίνου κάνει λόγο για στροφή της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής, «πίσω από την οποία κρύβεται η πολιτική του ρεαλισμού: καθώς ο ρόλος της Τουρκίας γίνεται πιο σημαντικός, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θεωρεί ενδεδειγμένο να διατηρεί μονίμως καλές σχέσεις με μια χώρα που βρίσκεται στο σημείο όπου η Ευρώπη συναντά την Κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή. Η ΕΕ επίσης εντατικοποιεί τις επαφές της. Μία μέρα μετά τη συνάντηση του (Γερμανού ΥΠΕΞ) Βάντεφουλ με τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Χακάν Φιντάν, εκείνος ταξίδεψε στο Λουξεμβούργο για να συναντηθεί με την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική Κάγια Κάλας. Στη συνομιλία αυτή, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, ο Φιντάν ζήτησε ένα "νέο στρατηγικό όραμα" για τις σχέσεις της χώρας του με την Ευρώπη».

Υποσχέσεις στον Τραμπ για τη Χάλκη

Η Tageszeitung φιλοξενεί εκτενή ανταπόκριση για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, η οποία αναμένεται να ανοίξει και πάλι μετά από 50 ολόκληρα χρόνια, καθώς «το υποσχέθηκε ο Ερντογάν στον Τραμπ».

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι «στη Μονή της Χάλκης το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο είχε δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, μια Θεολογική Σχολή, στην οποία νεαροί άνδρες από όλες τις γωνιές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας - από την Αίγυπτο μέχρι τη Βοσνία - επιμορφώνονταν για να αναδειχθούν σε κορυφαίους ιερείς της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας. Η Θεολογική Σχολή επιβίωσε στο τέλος του Σουλτανάτου, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και στην Ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας. Περισσότεροι από 100.000 ορθόδοξοι Έλληνες ζούσαν μέχρι και τη δεκαετία του '50 στην Κωνσταντινούπολη, η οποία παρέμενε το πιο σημαντικό ορθόδοξο Πατριαρχείο παγκοσμίως, έστω κι αν το τουρκικό κράτος αναγνώριζε τον πατριάρχη μόνο ως επίσκοπο της τοπικής ελληνικής κοινότητας. Ακόμη και σήμερα απόφοιτοι της Θεολογικής Σχολής λένε ότι η Χάλκη υπήρξε ένα από τα πιο προοδευτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ορθοδοξίας σε όλο τον κόσμο».

Για τον ρόλο του σημερινού Πατριάρχη Βαρθολομαίου η εφημερίδα του Βερολίνου επισημαίνει ότι «είναι Πρώτος μεταξύ Ίσων (Primus inter Pares) στην Ορθόδοξη Εκκλησία και γι' αυτό διαμεσολαβεί μεταξύ των Εκκλησιών, όπως έκανε στη διαμάχη ανάμεσα στη ρωσική και την ουκρανική Εκκλησία, παίρνοντας εντέλει το μέρος της ανεξάρτητης ουκρανικής Εκκλησίας. Ο Βαρθολομαίος τιμά την παράδοση της Σχολής του. Είναι ένας θεολόγος ανοιχτός στον κόσμο, ο οποίος επί μακρόν έχει υποστηρίξει την επανένωση της Ορθόδοξης με την Καθολική Εκκλησία, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια πολλών αντιδραστικών ιερωμένων εντός της δικής του Εκκλησίας. Το αγαπημένο του θέμα είναι όμως η επαναλειτουργία της Χάλκης. Όχι μόνο για θεολογικούς λόγους, αλλά και γιατί απ' αυτήν εξαρτάται η επιβίωση της ελληνικής κοινότητας».

Μια διπλωμάτης ως cover-girl

Η Süddeutsche Zeitung αναφέρεται στη νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με αφορμή επίκαιρο αφιέρωμα της ελληνικής Vogue. «Μια διπλωμάτης ως cover-girl» είναι ο τίτλος και η εφημερίδα του Μονάχου εξηγεί ότι «αυτή την εβδομάδα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναλαμβάνει καθήκοντα ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα και συστήνεται στους Έλληνες ως το κορίτσι του εξωφύλλου στην τελευταία Vogue».

Παράλληλα, η αρθρογράφος στηλιτεύει το γεγονός ότι, τουλάχιστον όσον αφορά τα αμερικανικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η συζήτηση για την Γκίλφοϊλ «περιστρέφεται αποκλειστικά γύρω από την έλλειψη ρυτίδων στο πρόσωπό της. Γιατί άραγε;» (Επ' αυτού προσθέτει με νόημα ότι για «προληπτικούς λόγους» προτιμήθηκε ασπρόμαυρη φωτογράφιση από τον διάσημο φωτογράφο Platon).

Η γερμανική εφημερίδα δεν παραλείπει να αναφερθεί όμως και στα ελληνικά σχόλια στο Instagram, που φαίνεται ότι έχουν σαφώς πιο πολιτικό χαρακτήρα. Μεταξύ άλλων, κάποιοι υπενθυμίζουν «τις ύβρεις προ δεκαετίας απέναντι στους Έλληνες» την εποχή που η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ «στη διάρκεια της ελληνικής δημοσιονομικής κρίσης, ως σχολιάστρια του Fox-News, αποκαλούσε τους Έλληνες "παράσιτα", που "επιτέλους θα πρέπει να σηκωθούν και να πάνε να δουλέψουν", αν και βέβαια "φτιάχνουν νόστιμο γιαούρτι"».

