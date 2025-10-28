ΗΠΑ: Να λήξει το shutdown ζητούν οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι

Ο Everett Kelley, επικεφαλής του μεγαλύτερου συνδικάτου ομοσπονδιακών εργαζομένων στις ΗΠΑ (American Federation of Government Employees), ζήτησε τη λήξη του κυβερνητικού shutdown, μεταδίδει το Bloomberg.

Η εξέλιξη αυτή εντείνει την πίεση στους Δημοκρατικούς της Γερουσίας να εγκρίνουν το βραχυπρόθεσμο πακέτο των Ρεπουμπλικάνων περί χρηματοδότησης, παρότι οι πρώτοι θέλουν οποιαδήποτε πρόταση να περιλαμβάνει παράταση των ενισχυμένων επιδοτήσεων του Νόμου για την Προσιτή Φροντίδα Υγείας.

Υπενθυμίζεται ότι το τρέχον «κλείσιμο» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, το δεύτερο μεγαλύτερο σε διάρκεια στην ιστορία των ΗΠΑ, πλησιάζει στο όριο του ενός μήνα και οι περισσότεροι υπάλληλοι έχουν χάσει ήδη έναν ολόκληρο μισθό.

Ζητάμε να «την παροχή αναδρομικών αποδοχών για κάθε υπάλληλο που έχει εργαστεί αμισθί ή αναγκάστηκε να μείνει σπίτι χωρίς δική του υπαιτιότητα. Συνεργαστείτε σε δικομματική βάση για να αντιμετωπίσετε σημαντικά ζητήματα», είπε ο Kelley.

Ρεπουμπλικανική πηγή στη Γερουσία αναφέρει ότι η τοποθέτηση του συνδικάτου θα μπορούσε να αποτελέσει «σημείο καμπής» για την έγκριση του πακέτου από τους Δημοκρατικούς.