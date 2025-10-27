ΔΝΤ: Το χρέος των ΗΠΑ θα ξεπεράσει αυτό της Ελλάδας

Το βάρος του δημόσιου χρέους των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να ξεπεράσει για πρώτη φορά αυτόν τον αιώνα τα επίπεδα του χρέους της Ελλάδας και της Ιταλίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΝΤ, γεγονός που υπογραμμίζει τη δεινή κατάσταση των δημόσιων οικονομικών της Αμερικής.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, το ακαθάριστο δημόσιο χρέος των γενικής κυβέρνησης στις ΗΠΑ πρόκειται να αυξηθεί κατά περισσότερο από 20 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα, φτάνοντας στο επίπεδο ρεκόρ του 143,4% του ΑΕΠ της χώρας έως το τέλος της δεκαετίας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ.

Αυτό συμβαίνει τη στιγμή που το Ταμείο εκτιμά ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ θα παραμείνει πάνω από το 7% του ΑΕΠ έως το 2030, το υψηλότερο ποσοστό από όλες τις ανεπτυγμένες οικονομίες που παρακολουθεί το ΔΝΤ, τόσο για φέτος όσο και για το υπόλοιπο της δεκαετίας.

Η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν εδώ και καιρό αποτελέσει αντικείμενο ανησυχίας για τους οικονομολόγους λόγω της εύθραυστης δημοσιονομικής τους θέσης. Και οι δύο χώρες βρέθηκαν στο επίκεντρο της κρίσης χρέους της ευρωζώνης την περίοδο 2010–2012, με την Ελλάδα να χρειάζεται πακέτο διάσωσης και αναδιάρθρωση υπό την εποπτεία του ΔΝΤ και της ΕΕ.

Ωστόσο, τα βάρη του δημόσιου χρέους στη χώρα μας και στη γειτονική Ιταλία αναμένεται να ακολουθήσουν πτωτική πορεία προς το τέλος της δεκαετίας.

Αντιθέτως, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ των ΗΠΑ θα συνεχίσει να αυξάνεται το 2030, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΝΤ που δημοσιεύθηκαν αυτόν τον μήνα.

«Πρόκειται για μια συμβολική στιγμή, και σύμφωνα με το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO), οι προβολές δείχνουν ότι το χρέος των ΗΠΑ θα συνεχίσει να αυξάνεται — αυτό είναι το αποτέλεσμα των μόνιμων ελλειμμάτων», δήλωσε ο Μαχμούντ Πράντχαν, επικεφαλής του παγκόσμιου μακροοικονομικού τομέα στο Amundi Investment Institute.

«Ωστόσο, η Ιταλία έχει πιο αδύναμες προοπτικές ανάπτυξης σε σχέση με τις ΗΠΑ, επομένως αυτό δεν πρέπει να εκληφθεί ως ένδειξη ότι η Ιταλία έχει ξεπεράσει τους κινδύνους», πρόσθεσε.