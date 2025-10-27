#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η Qualcomm τα βάζει με τη Nvidia, λανσάρει τσιπ τεχνητής νοημοσύνης

Νέα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης για data centers παρουσίασε Qualcomm. Η μετοχή της εταιρείας εκτινάχθηκε κατά 15% μετά την ανακοίνωση.

Δημοσιεύθηκε: 27 Οκτωβρίου 2025 - 17:31

Η Qualcomm ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα κυκλοφορήσει νέα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, σε μια προσπάθεια να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Nvidia στον συγκεκριμένο κλάδο.

Όπως μεταδίδει το CNBC, η μετοχή της εταιρείας εκτινάχθηκε κατά 15% μετά την ανακοίνωση.

Τα νέα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης αντιπροσωπεύουν μια σημαντική στροφή για την Qualcomm, η οποία έως τώρα επικεντρωνόταν σε ημιαγωγούς για ασύρματη συνδεσιμότητα και κινητές συσκευές, και όχι για τεράστια data centers.

Τα τσιπ για data centers της Qualcomm βασίζονται στα εξαρτήματα τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται ήδη στα τσιπ κινητών τηλεφώνων της εταιρείας, γνωστά ως Hexagon.

«Αρχικά θέλαμε να αποδείξουμε τις δυνατότητές μας σε άλλους τομείς, και μόλις ενισχύσαμε τη θέση μας εκεί, ήταν σχετικά εύκολο να ανεβούμε ένα επίπεδο και να περάσουμε στο επίπεδο των data centers», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του τμήματος data center της Qualcomm, σε τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα.

Η είσοδος της Qualcomm στον κόσμο των data centers εντείνει τον ανταγωνισμό στη ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά της τεχνολογίας: τον εξοπλισμό για νέα εξειδικευμένα στην τεχνητή νοημοσύνη data centers

Σύμφωνα με εκτίμηση της McKinsey, σχεδόν 6,7 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες θα δαπανηθούν για data centers έως το 2030, με την πλειονότητα να αφορά συστήματα που βασίζονται σε τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Η Nvidia κυριαρχεί πλήρως σε αυτή την αγορά, έχοντας μερίδιο πάνω από 90%. Τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση του ChatGPT της OpenAI.

 

