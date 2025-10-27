Πέφτουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης Γερμανίας-Κίνας

Η Κίνα και η Γερμανία, η δεύτερη και η τρίτη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη στον κόσμο, επιδιώκουν να μετριάσουν τις εντάσεις μετά την ακύρωση της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ στο Πεκίνο.

Το φόντο των εντάσεων είναι τα σχόλια που έκανε ο Βάντεφουλ σε ταξίδι του στην Ιαπωνία τον Αύγουστο, επικρίνοντας την «επιθετική» στάση της Κίνας απέναντι στην Ταϊβάν και την «αποφασιστική» υποστήριξή της προς τη Ρωσία στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Η κινεζική πλευρά περιόρισε στο ελάχιστο τα επίσημα προγραμματισμένα ραντεβού του Γερμανού υπουργού, με αποτέλεσμα το Βερολίνο να ακυρώσει εντελώς το ταξίδι την Παρασκευή.

Τα ρίσκα είναι υψηλότερα για τη Γερμανία, της οποίας η αυτοκινητοβιομηχανία εξαρτάται ιδιαίτερα από τα ορυκτά σπάνιων γαιών, των οποίων τις εξαγωγές μείωσε η Κίνα σε αντίποινα για την ανακοίνωση δασμών από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον Απρίλιο. Η κίνηση της Ολλανδίας να αναλάβει τον έλεγχο της εταιρείας κατασκευής τσιπ Nexperia, η οποία ανήκει σε κινεζική εταιρεία, έχει πυροδοτήσει περαιτέρω τις τριβές της ΕΕ με το Πεκίνο, σημειώνει ο Guardian.

Οι έλεγχοι εξαγωγών της Κίνας αφορούν μέταλλα κρίσιμα για τα ηλεκτρονικά ανοίγματα παραθύρων και πορτμπαγκάζ στα αυτοκίνητα, καθώς και ημιαγωγούς. Η ΕΕ έχει δηλώσει ότι τα όρια στις εξαγωγές έχουν αναγκάσει ορισμένες ευρωπαϊκές εταιρείες να διακόψουν την παραγωγή. Ο Βάντεφουλ είχε προγραμματίσει να θέσει το ζήτημα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ενώ αναμένεται να έχει σύντομα τηλεφωνική συνομιλία με τον Κινέζο ομόλογό του Ουάνγκ Γι.

Ο Βάντεφουλ επρόκειτο να ξεκινήσει την Κυριακή την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Κίνα αφότου ανέλαβε καθήκοντα του η νέα γερμανική κυβέρνηση, τον Μάιο. Στην αντιπροσωπεία θα συμμετείχε και ο πρόεδρος της γερμανικής ένωσης αυτοκινήτων VDA, ανοίγοντας τον δρόμο για ταξίδι του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς τις επόμενες εβδομάδες.

Το Πεκίνο προσπάθησε τη Δευτέρα να υποβαθμίσει οποιαδήποτε ρήξη με το Βερολίνο, το οποίο δήλωσε ότι η επίσκεψη απλώς «αναβλήθηκε».

«Η Κίνα ανέκαθεν ανέπτυσσε τους δεσμούς της με τη Γερμανία με στρατηγική και μακροπρόθεσμη προοπτική», δήλωσε ο Guo Jiakun, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας. «Οι δύο πλευρές θα πρέπει να σέβονται η μία την άλλη, να αντιμετωπίζονται ως ίσες και να συνεργάζονται για αμοιβαία επωφελή αποτελέσματα, ώστε να προωθήσουν τις διμερείς σχέσεις προς τη σωστή κατεύθυνση».

Η Γερμανία, της οποίας το οικονομικό μοντέλο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές, είναι ο νούμερο ένα ευρωπαϊκός εμπορικός εταίρος της Κίνας. Το διμερές εμπόριο ξεπερνά τα 200 δισ. δολάρια το 2025, σύμφωνα με κινεζικά στοιχεία.

Ο Όλαφ Λις, πρωθυπουργός του κρατιδίου της Κάτω Σαξονίας, έδρας του γίγαντα της αυτοκινητοβιομηχανίας Volkswagen, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη πρέπει να αντέξει τις πιέσεις από «τη σύγκρουση ΗΠΑ και Κίνας».

Ο Μερτς έχει δεσμευτεί να αναζωογονήσει την προβληματική γερμανική οικονομία ενόψει του αυξανόμενου ανταγωνισμού από τους Κινέζους κατασκευαστές.

Αντί να κατευθυνθεί στο Πεκίνο, ο Βάντεφουλ βρέθηκε στις Βρυξέλλες τη Δευτέρα για συνομιλίες με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον επίτροπο Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς και την επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλας, ενόψει των διαπραγματεύσεων ΕΕ-Κίνας αυτή την εβδομάδα για τις σπάνιες γαίες και τους ημιαγωγούς.