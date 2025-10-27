Τηλεφωνική επικοινωνία των ΥΠΕΞ ΗΠΑ-Κίνας

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
«Η σχέση του Σι Τζινπίνγκ με τον Ντόναλντ Τραμπ είναι το πιο πολύτιμο στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ», δηλώνει ο Γουάνγκ Γι. Συνδιάλεξη με Μάρκο Ρούμπιο.

Δημοσιεύθηκε: 27 Οκτωβρίου 2025 - 18:18

Η Κίνα ελπίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να τη συναντήσουν στη μέση της διαδρομής για να «προετοιμάσουν τις υψηλού επιπέδου διαδράσεις» μεταξύ των δύο χωρών, είπε ο υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι στον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο (φωτ.) στη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης που είχαν σήμερα Δευτέρα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «συζητούν επί μακρόν και σέβονται ο ένας τον άλλον», είπε ο Γουάνγκ, αποκαλώντας τη σχέση του Σι με τον Τραμπ «το πιο πολύτιμο στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ».

