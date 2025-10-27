Κάτω από τα $4.000 έπεσε ο χρυσός

Η τιμή του χρυσού υποχώρησε κάτω από τα 4.000 δολάρια ανά ουγκιά τη Δευτέρα.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, η τιμή του συμβολαίου του χρυσού παραδόσεως Δεκεμβρίου βούτηξε 3,5% στα 3.970 δολάρια ανά ουγκιά τη Δευτέρα, μετά από άνοδο 27% μέσα σε μόλις επτά εβδομάδες, η οποία οδήγησε το πολύτιμο μέταλλο στο υψηλό των 4.381 δολαρίων στις 20 Οκτωβρίου.

Η τιμή έχει υποχωρήσει πάνω από 9% μέσα σε μία εβδομάδα από το πρόσφατο υψηλό της.

Στελέχη της αγοράς δήλωσαν στους Financial Times ότι αναμένουν οι τιμές να μπουν σε βαθύτερη διόρθωση τις επόμενες εβδομάδες, χαρακτηρίζοντας την πτώση ως μια «υγιή διόρθωση» έπειτα από μια ξέφρενη και μη βιώσιμη άνοδο.

Καθώς οι traders χρυσού συγκεντρώνονται αυτή την εβδομάδα στο μεγαλύτερο ετήσιο συνέδριο του κλάδου, το κλίμα ευφορίας που επικρατούσε έχει μετριαστεί από προειδοποιήσεις ότι οι τιμές ενδέχεται να πέσουν κι άλλο προτού ανακάμψουν.

«Πιστεύω ότι πολλοί άνθρωποι στον κλάδο θα καλωσόριζαν στην πραγματικότητα μια βαθύτερη διόρθωση από αυτή που έχουμε τώρα», δήλωσε ο Τζον Ριντ, στρατηγικός αναλυτής στο World Gold Council, που εκπροσωπεί τους παραγωγούς χρυσού, στο περιθώριο του συνεδρίου της London Bullion Market Association (LBMA) στο Κιότο.

Ανώτατο στέλεχος μεγάλης τράπεζας εμπορίας χρυσού το έθεσε πιο ωμά: «Μόνο οι τρελοί πίστευαν ότι ο χρυσός θα έφτανε τόσο ψηλά».

Η άνοδος του χρυσού φέτος τροφοδοτήθηκε από ζήτηση επενδυτών που τον βλέπουν ως αντιστάθμισμα στις γεωπολιτικές αβεβαιότητες, τα υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους και την αποδυνάμωση του δολαρίου.

Οι κεντρικές τράπεζες επίσης αγόραζαν χρυσό, αν και αυτές οι αγορές έχουν επιβραδυνθεί τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με στοιχεία του ΔΝΤ.

Η τιμή του χρυσού είχε αυξηθεί πάνω από 60% φέτος μέχρι την πρόσφατη κορύφωση, ξεπερνώντας το όριο των 3.000 δολαρίων τον Μάρτιο και στη συνέχεια διαπερνώντας τα 4.000 δολάρια στις αρχές Οκτωβρίου.

Ωστόσο, η πιο πρόσφατη άνοδος των τιμών έχει ωθήσει πολλούς στον κλάδο να αποδώσουν την εκρηκτική άνοδο σε «κερδοσκοπικές» θέσεις.

«Βρισκόμαστε σίγουρα σε φάση διόρθωσης, και οι διορθώσεις δεν ολοκληρώνονται μέσα σε λίγες ημέρες», δήλωσε ο Νίκολας Φραπέλ, επικεφαλής θεσμικών αγορών παγκοσμίως για την ABC Refinery της Αυστραλίας. «Δεν θα μου έκανε εντύπωση να δούμε τον χρυσό να πέφτει στα 3.700 δολάρια προτού ξαναδοκιμάσει νέα υψηλά» πρόσθεσε.

«Οι τιμές συνήθως δεν ανεβαίνουν συνεχώς», είπε ο Πολ Φίσερ, απερχόμενος πρόεδρος της LBMA, προσθέτοντας ότι η πρόσφατη άνοδος οφειλόταν σε «φούσκα» στην αγορά. «Γι’ αυτό η [κίνηση] της περασμένης εβδομάδας είναι αρκετά σημαντική. Απλώς απομακρύνει τη φούσκα από την αγορά», είπε.