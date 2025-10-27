Χιλή: Δημοσκόπηση δείχνει ότι η αριστερή Γιανέτ Χάρα χάνει από τους δεξιούς αντιπάλους της

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η αριστερή Γιανέτ Χάρα θα χάσει στον επαναληπτικό γύρο από τους δύο δεξιούς υποψήφιους αντιπάλους της, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που δημοσιεύθηκαν σήμερα.

Η υποψήφια του κυβερνώντος συνασπισμού της αριστεράς, κομμουνίστρια Γιανέτ Χάρα προηγείται στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων ενόψει του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών, αλλά θα χάσει στον επαναληπτικό γύρο από τους δύο δεξιούς υποψήφιους αντιπάλους της, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που δημοσιεύθηκαν σήμερα.

Η δημοσκόπηση της Εθνικής Δημόσιας Γνώμης (CEP) έδειξε ότι η Χάρα προηγείται στον πρώτο γύρο των εκλογών με 25% , ενώ ακολουθούν ο φανατικός ακροδεξιός Χοσέ Αντόνιο Καστ με 23% και η δεξιά Έβελιν Ματέι με 12%

Στον επαναληπτικό γύρο η Χάρα θα χάσει τόσο από τον Καστ όσο και από τη Ματέι, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

Η Ματέι, που είναι μία έμπειρη δεξιά υποψήφια, έχει εστιάσει την προεκλογική της εκστρατεία γύρω από το σύνθημα «τάξη, πρόοδος και ελπίδα», ενώ ο Καστ που ήρθε δεύτερος στην εκλογική του αναμέτρηση το 2021 με τον πρόεδρο Γκαμπριέλ Μπόριτς, έχει κατέβει με ένα σκληρό πρόγραμμα καταπολέμησης της εγκληματικότητας.

Στη Χιλή ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών θα διεξαχθεί τις 16 Νοεμβρίου. Εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία, ο επαναληπτικός γύρος των εκλογών θα διεξαχθεί στις 14 Δεκεμβρίου.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

