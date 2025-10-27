Η συνάντηση-μυστήριο μεταξύ Ορσέλ και Νοφ (Commerzbank)

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Commerzbank, Μάνφρεντ Νοφ, είχε μια ιδιωτική συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, λίγο μετά αφότου η ιταλική τράπεζα αποκαλύψει ότι είχε αποκτήσει μερίδιο στην πρώτη, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στις 22 Σεπτεμβρίου 2024, στο σπίτι του Γερμανού τραπεζίτη στη Βαυαρία, δήλωσαν οι πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν καθώς πρόκειται για ιδιωτικές πληροφορίες. Η ανεπίσημη συνομιλία στράφηκε στο ενδιαφέρον της UniCredit για την Commerzbank και τις πιθανές εξελίξεις μετά την αγορά του μεριδίου, σύμφωνα με τις πηγές.

Η συνάντηση ήταν μέρος της ευρύτερης προσέγγισης του Ορσέλ προς τις γερμανικές αρχές και τραπεζικά στελέχη για να κάνει γνωστές τις προθέσεις της UniCredit. Την είδηση δημοσίευσε νωρίτερα το Manager Magazin, το οποίο ανέφερε ότι ο Νοφ την επιβεβαίωσε, λέγοντας παράλληλα ότι ο Ορσέλ είχε απλώς συναντηθεί με έναν άλλο τραπεζίτη με τον οποίο ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Commerzbank είχε κανονίσει να συναντηθεί.

Ο Νοφ δεν απάντησε σε μήνυμα που εστάλη μέσω του LinkedIn. Ο ίδιος είχε ενημερώσει νωρίτερα την Commerzbank τον Σεπτέμβριο του 2024 ότι δεν επιδιώκει να παραμείνει για άλλη μια θητεία και αντικαταστάθηκε τον επόμενο μήνα από την Μπετίνα Ορλόπ.

Η UniCredit αρνήθηκε να σχολιάσει. Εκπρόσωπος της Commerzbank δήλωσε ότι το διοικητικό συμβούλιο και το εποπτικό συμβούλιο της τράπεζας δεν ήξεραν για τη συνάντηση.

Η UniCredit γνωστοποίησε για πρώτη φορά τη συμμετοχή της στην Commerzbank στις 11 Σεπτεμβρίου πέρυσι, όταν απέκτησε συμμετοχή από τη γερμανική κυβέρνηση. Το ποσοστό έχει έκτοτε αυξηθεί σε περίπου 29%. Ο Ορσέλ έχει δηλώσει ότι μπορεί να χρειαστεί μέχρι το 2027 για να αποφασίσει αν θα κάνει μια ολοκληρωτική προσφορά, αφού κυβερνητικοί αξιωματούχοι επέκριναν την προσέγγιση ως μη φιλική. Η ιταλική τράπεζα έχει υποστηρίξει ότι ενημέρωσε εκ των προτέρων το Βερολίνο και την Commerzbank και ενημέρωνε τις αρχές καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.