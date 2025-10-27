Η Amazon κόβει 30.000 εταιρικές θέσεις εργασίας

Η Amazon σχεδιάζει να περικόψει έως και 30.000 θέσεις εργασίας σε διοικητικό επίπεδο, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να μειώσει τα έξοδα και να αντισταθμίσει τoν μεγάλο αριθμό προσλήψεων που έγιναν κατά την περίοδο της υψηλής ζήτησης στη διάρκεια της πανδημίας, ανέφεραν τρεις πηγές στο Reuters.

Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει μικρό ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού της Amazon, που ανέρχεται σε 1,55 εκατομμύρια εργαζομένους, αλλά σχεδόν το 10% των περίπου 350.000 διοικητικών υπαλλήλων της εταιρείας.

Αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη περικοπή θέσεων εργασίας στην Amazon από τότε που καταργήθηκαν 27.000 θέσεις στα τέλη του 2022.

Εκπρόσωπος της Amazon αρνήθηκε να σχολιάσει.