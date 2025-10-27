#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Λούβρο: Έτσι έφθασαν στα ίχνη των δύο συλληφθέντων οι γαλλικές αρχές

Το DNA που βρέθηκε σε τρίχες, κράνος και σε κίτρινο γιλέκο επέτρεψε την ταυτοποίησή τους. Είναι οι δύο που μπήκαν στην αίθουσα και έκλεψαν τα κοσμήματα.

Δημοσιεύθηκε: 27 Οκτωβρίου 2025 - 21:36

Σιωπούν στην ανάκριση οι δύο συλληφθέντες της κλοπής του αιώνα στο Μουσείο του Λούβρου. 

Το DNA που βρέθηκε σε τρίχες, κράνος και σε κίτρινο γιλέκο επέτρεψε την ταυτοποίησή τους. Είναι οι δύο που μπήκαν στην αίθουσα και έκλεψαν τα κοσμήματα. 

Με ποινικό μητρώο διαρρήξεις, διαπληκτισμούς, βία, αλλά τίποτα που να τους συνδέει άμεσα με το οργανωμένο έγκλημα μέχρι αυτήν τη ληστεία.

Ο πρώτος ύποπτος, ένας 39χρονος άνδρας με διπλή γαλλο-αλγερινή υπηκοότητα, ταυτοποιήθηκε χάρη σε τρίχες που εντοπίστηκαν σε κράνος μοτοσικλέτας που εγκαταλείφθηκε στη διαφυγή τους.

Ο συνεργός του, Γάλλος υπήκοος με καταγωγή από το Μαλί, οφείλει τη σύλληψή του στο κίτρινο γιλέκο που φορούσε όταν χρησιμοποίησε τη σκάλα για να φτάσει στην μπαλκονόπορτα της αίθουσας Απόλλων του Λούβρου. Στο ύφασμα του γιλέκου εντοπίστηκε το DNA του.

Στη συνέχεια καταχωρήθηκαν στο Εθνικό Αυτοματοποιημένο Αρχείο Γενετικών Δακτυλικών Αποτυπωμάτων (FNAEG) και «ταυτίστηκαν/ταίριαξαν».

Το κράνος μοτοσικλέτας και το κίτρινο γιλέκο εγκαταλείφθηκαν βιαστικά στον δρόμο, τα βρήκε μάρτυρας.

Υπό παρακολούθηση, οι δύο άνδρες, βασικοί δράστες, αποτελούσαν το «νήμα» που η αστυνομία θα ήθελε να ακολουθήσει περαιτέρω για να φτάσει στους υπόλοιπους ληστές και σε αυτούς που πρόσταξαν την παραγγελία, δηλαδή όλη την σπείρα. 

Όμως όταν, το βράδυ του Σαββάτου, οι αστυνομικοί συνειδητοποίησαν ότι ένας από τους δύο υπόπτους ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση προς Αλγερία από το αεροδρόμιο «Roissy», τους συνέλαβαν.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ

