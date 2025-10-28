Τραμπ: Θα είμαστε εκεί για ότι χρειαστεί η Ιαπωνία

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξήρε τη συμμαχία των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ιαπωνία, επαναβεβαιώνοντας τους δεσμούς με έναν μακροχρόνιο εταίρο και επαινώντας τη νέα πρωθυπουργό Σαναέ Τακαΐτσι για τα σχέδιά της να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες, καθώς οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο Τόκιο.

«Θέλω απλώς να γνωρίζετε ότι όποτε έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, οποιαδήποτε αμφιβολία, οτιδήποτε επιθυμείτε, οποιαδήποτε χάρη χρειάζεστε, οτιδήποτε μπορώ να κάνω για να βοηθήσω την Ιαπωνία, θα είμαστε εκεί», δήλωσε ο Τραμπ. «Είμαστε σύμμαχοι στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο».

Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης την αισιοδοξία του ότι οι δύο πλευρές έχουν ξεπεράσει τις εμπορικές τους διαφορές. «Θα έχουμε τεράστιες εμπορικές συναλλαγές μαζί, πιστεύω, περισσότερο από ποτέ άλλοτε», είπε, προσθέτοντας ότι ελπίζει οι σχέσεις ΗΠΑ–Ιαπωνίας να είναι «ισχυρότερες από ποτέ».

Οι δύο πλευρές υπέγραψαν αργότερα έγγραφα για το εμπόριο και τα κρίσιμα ορυκτά, με σκοπό να τυποποιήσουν ορισμένα στοιχεία μιας εμπορικής συμφωνίας που είχε συναφθεί επί της θητείας του προκατόχου της Τακαΐτσι, η οποία περιλαμβάνει μια ασαφή δέσμευση της Ιαπωνίας να χρηματοδοτήσει 550 δισ. δολάρια σε έργα στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, έγγραφα του Λευκού Οίκου την Τρίτη υποδήλωναν ότι οι συμφωνίες παραμένουν ασαφείς. Το εμπορικό έγγραφο απλώς «σημείωσε με ικανοποίηση τις ταχείες και συνεχιζόμενες προσπάθειες των δύο χωρών και επιβεβαίωσε τη σταθερή τους δέσμευση για την εφαρμογή» της συμφωνίας, σημειώνει το Bloomberg.

Η συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά ήταν επίσης φτωχή σε λεπτομέρειες, καθώς οι δύο χώρες απλώς δεσμεύθηκαν να συνεργαστούν σε ζητήματα αδειοδότησης, χρηματοδότησης και χαρτογράφησης.

Αντί για τεχνικές λεπτομέρειες, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν κυρίως επαίνους. Η Τακαΐτσι είπε στον Τραμπ ότι θα τον προτείνει για το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις διπλωματικές του προσπάθειες, ενώ ο Τραμπ χάρισε στην πρωθυπουργό υπογεγραμμένα καπέλα του γκολφ με το σύνθημα «JAPAN IS BACK» σε χρυσά γράμματα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξήρε επίσης τη σχέση της Τακαΐτσι με τον Σίνζο Άμπε, στενό του σύμμαχο, ο οποίος δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας το 2022. Η Τακαΐτσι, προστατευόμενη του πρώην πρωθυπουργού, χάρισε στον Τραμπ το putter του Άμπε και μια τσάντα του γκολφ υπογεγραμμένη από τον πρωταθλητή του Masters, Χιντέκι Ματσουγιάμα.

Μετά από ιδιωτικό γεύμα, οι δύο συναντήθηκαν με τις οικογένειες Ιαπώνων πολιτών που, σύμφωνα με το Τόκιο, απήχθησαν από τη Βόρεια Κορέα τη δεκαετία του 1970 και του 1980. Ο Τραμπ είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι θα ήταν πρόθυμος να συναντήσει τον Κιμ Γιονγκ Ουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, και η Ιαπωνία ελπίζει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να θέσει το ζήτημα των απαχθέντων εάν πραγματοποιηθεί η συνάντηση.

Την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι ήταν υπερβολικά απασχολημένος για να οργανώσει μια συνάντηση, αλλά πρόσθεσε: «Θα δούμε τι θα γίνει».

«Είμαι πλήρως στο πλευρό τους, και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρως στο πλευρό τους», είπε για τις οικογένειες.

Η Βόρεια Κορέα έχει αρνηθεί κάθε εμπλοκή στις εξαφανίσεις και δεν έχει ακόμη απαντήσει δημόσια στις προσκλήσεις του Τραμπ για συνάντηση.

«Η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει τη σπουδαιότερη συμμαχία στον κόσμο, και μαζί σας, η Ιαπωνία είναι έτοιμη να συμβάλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα παγκοσμίως», δήλωσε η Τακαΐτσι. «Ως ηγέτις, θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να καταστήσω την Ιαπωνία μεγάλη εθνική δύναμη», πρόσθεσε.

Η συνάντηση αποτελεί δοκιμασία υψηλού ρίσκου για τη νέα πρωθυπουργό, η οποία εξελέγη πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα της ανακάμπτει από σκάνδαλο παράνομων ταμείων που οδήγησε σε παραίτηση δύο πρωθυπουργών, ενώ εκείνη προσπαθεί να υλοποιήσει την εμπορική συμφωνία.

Για την Τακαΐτσι, η οποία αντιμετωπίζει δημοσιονομικές πιέσεις και επιδιώκει παράλληλα την επιτάχυνση των αμυντικών δαπανών — προτεραιότητα και για τον Τραμπ — υπάρχει κίνητρο να διατηρήσει ορισμένα στοιχεία της συμφωνίας ασαφή. Υπάρχει επίσης προηγούμενο, καθώς ο Τραμπ αυτήν την εβδομάδα υπέγραψε πλαίσια συνεργασίας με Ταϊλάνδη, Καμπότζη, Βιετνάμ και Μαλαισία, τα οποία επίσης στερούνταν συγκεκριμένων λεπτομερειών.

Οι δύο χώρες έχουν περιγράψει διαφορετικά το επενδυτικό ταμείο. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι τα 550 δισ. δολάρια είναι κεφάλαια που η κυβέρνησή του μπορεί «να επενδύσει όπως επιθυμεί», με το 90% των κερδών να κατευθύνεται στις ΗΠΑ. Ο πρώην Ιάπωνας πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα είχε πει ότι το Τόκιο θα προσφέρει έναν συνδυασμό επενδύσεων, δανείων και εγγυήσεων δανείων, παρουσιάζοντάς το ως μηχανισμό στήριξης ιαπωνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ.

Ο αξιωματούχος Ακαζάβα έχει δηλώσει ότι η επένδυση των 550 δισ. δολαρίων δεν θα επηρεάσει τις αγορές συναλλάγματος, καθώς το Τόκιο θα τη χρηματοδοτήσει μέσω δανείων από τον ειδικό λογαριασμό συναλλάγματος, χρησιμοποιώντας γενικά αποθέματα σε δολάρια που ήδη διαθέτει.

Η εμπορική συμφωνία με την Ιαπωνία ήδη προβλέπει μέγιστο δασμό 15% για τα περισσότερα προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων αυτοκινήτων και εξαρτημάτων, και περιλαμβάνει ρήτρα ασφαλείας ώστε η χώρα να μην αντιμετωπιστεί δυσμενέστερα από άλλες σε ενδεχόμενους μελλοντικούς δασμούς σε τομείς όπως οι ημιαγωγοί και τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Η συνάντηση του Τραμπ με την Τακαΐτσι πραγματοποιείται στο πλαίσιο περιοδείας τριών χωρών στην Ασία, η οποία ξεκίνησε με επίσκεψη στη Μαλαισία για τη Σύνοδο της Ένωσης Εθνών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) και θα ολοκληρωθεί με αναμενόμενη συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).