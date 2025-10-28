Σαρρωτικές μεταρρυθμίσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια προωθεί η Κομισιόν

Το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προτείνει ένα ευρύ πακέτο μεταρρυθμίσεων με στόχο την άρση των εθνικών ορίων και τη δημιουργία μιας βαθύτερης χρηματοοικονομικής αγοράς της ΕΕ, ικανής να ανταγωνιστεί αυτήν των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τρεις πηγές που έχουν ενημερωθεί για το σχέδιο δήλωσαν στο Politico ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει τον Δεκέμβριο την τροποποίηση τουλάχιστον 10 χρηματοοικονομικών νόμων, καλύπτοντας τα πάντα, από τη ρύθμιση των επενδυτικών προϊόντων και των κρυπτονομισμάτων έως τη διαμόρφωση της χρηματοοικονομικής υποδομής της ΕΕ.

Ο κύριος στόχος είναι να καταστεί περισσότερη επένδυση διαθέσιμη στη βιομηχανία της Ευρώπης που αντιμετωπίζει δυσκολίες, σε μια προσπάθεια να παρακολουθήσει τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους ανταγωνιστές στις ΗΠΑ και την Κίνα.

Οι ΗΠΑ ειδικότερα υπερτερούν σημαντικά της ΕΕ όσον αφορά το κεφάλαιο που είναι διαθέσιμο σε μικρότερες εταιρείες που επιδιώκουν ανάπτυξη. Ως αποτέλεσμα, οι επιτυχημένες ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις συχνά μεταφέρουν τη δραστηριότητά τους στις ΗΠΑ για να αποκτήσουν την απαιτούμενη ρευστότητα.

Οι Βρυξέλλες επιθυμούν απεγνωσμένα να σταματήσουν αυτήν την τάση και βλέπουν τη δημιουργία μιας πραγματικά ανοικτής κεφαλαιαγοράς ως ένα από τα κομμάτια που λείπουν από την οικονομική ολοκλήρωση της ΕΕ. Ωστόσο, οι προτεινόμενες αλλαγές θα θέσουν το έδαφος για μια έντονη πολιτική διαμάχη με τις κυβερνήσεις του μπλοκ.

Η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ παρουσίασε τα σχέδιά της σε μια τριών ωρών κεκλεισμένων θυρών ενημέρωση σε αξιωματούχους των εθνικών κυβερνήσεων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την προηγούμενη Τρίτη.

Σύμφωνα με πολλούς παρόντες αξιωματούχους, η Επιτροπή σχεδιάζει να δημοσιεύσει ένα πακέτο που θα τροποποιεί περίπου 10 υφιστάμενα νομοθετήματα, επανακαθορίζοντας τους κανόνες για τις χρηματοπιστωτικές αγορές στο μπλοκ και τον τρόπο με τον οποίο αυτές εποπτεύονται.

Οι υπάρχουσες νομοθεσίες που θα τροποποιηθούν περιλαμβάνουν τους κυριότερους κανόνες χρηματοπιστωτικών αγορών της ΕΕ, γνωστούς ως MiFID και MiFIR· κανόνες για τα κεντρικά αντισυμβαλλόμενα, γνωστοί ως EMIR· κανόνες για επενδύσεις, γνωστοί ως AIFMD και Οδηγία UCITS· κανόνες για τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων, γνωστοί ως CSDR· κανόνες για κρυπτονομίσματα, γνωστοί ως MiCA· και τον κανονισμό που διέπει τον εποπτικό φορέα αγορών ESMA.

Η Επιτροπή σχεδιάζει επίσης να προτείνει μια αναδιάρθρωση του τρόπου εποπτείας των χρηματοπιστωτικών εταιρειών — ένα ζήτημα που υπήρξε βαθιά πολιτικό και σε μεγάλο βαθμό είχε μπλοκαριστεί από τις εθνικές πρωτεύουσες στο παρελθόν. Οι περισσότερες εταιρείες εποπτεύονται επί του παρόντος σε εθνικό επίπεδο, αλλά η Επιτροπή επιθυμεί να μεταφέρει περισσότερη εποπτεία στο επίπεδο της ΕΕ υπό τον εποπτικό φορέα ESMA, με έδρα το Παρίσι.

Η συζήτηση για το ζήτημα αυτό είχε οδηγήσει σε αδιέξοδο κατά τη διάρκεια συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ την άνοιξη του 2024, με έναν συνασπισμό μικρών χωρών, συμπεριλαμβανομένου του Λουξεμβούργου και της Ιρλανδίας — που φοβούνται ότι οι χρηματοπιστωτικές τους εταιρείες θα μεταφερθούν στο Παρίσι — να μπλοκάρει μια προσπάθεια υπό τη Γαλλία για δέσμευση σε πιο κεντρική εποπτεία.

Η Γαλλία στηρίζει ένθερμα τις προσπάθειες για κεντρική εποπτεία, αλλά πολλές μικρές χώρες αντιτίθενται στο σχέδιο. Η θέση της Γερμανίας παραμένει ασαφής, καθώς παραδοσιακά ήταν αντίθετη στην κεντρική εποπτεία, αλλά ο Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ έχουν μιλήσει θετικά για την ιδέα ενός ενιαίου χρηματιστηρίου της ΕΕ τις τελευταίες εβδομάδες. Η χώρα αντιτίθεται στην κεντρική εποπτεία των κρυπτονομισμάτων, που περιλαμβάνεται στα σχέδια της Επιτροπής.

Η Επιτροπή πλέον επιθυμεί να μεταφέρει την εποπτεία όλων των παρόχων υπηρεσιών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στην ESMA. Επιπλέον, επιδιώκει να μεταφέρει την εποπτεία των μεγάλων, διασυνοριακών χρηματιστηρίων, των κεντρικών αντισυμβαλλομένων και των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων στον κεντρικό εποπτικό φορέα της ΕΕ.

Το μοντέλο διακυβέρνησης και χρηματοδότησης της ESMA θα μεταρρυθμιστεί ώστε να αντικατοπτρίζει τον μεγαλύτερο ρόλο της. Η Επιτροπή προτείνει την εισαγωγή ενός ανεξάρτητου εκτελεστικού συμβουλίου, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για τις εποπτικές αποφάσεις, σε αντίθεση με την τρέχουσα δομή, όπου ένα συμβούλιο αποτελούμενο από εθνικούς χρηματοοικονομικούς εποπτικούς φορείς είναι ο βασικός λήπτης αποφάσεων. Η αναλογία της χρηματοδότησης της ESMA που προέρχεται από εποπτικά τέλη που καταβάλλονται από τη βιομηχανία θα αυξηθεί, ενώ η αναλογία χρηματοδότησης από τους εθνικούς εποπτικούς φορείς ενδέχεται να μειωθεί.