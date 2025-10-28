#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΗΠΑ: Δεκατέσσερις νεκροί από πλήγματα εναντίον ναρκοπλοίων στον Ειρηνικό

Οι μεξικανικές αρχές ανέλαβαν την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον μοναδικό επιζώντα από τα τρία πλήγματα, σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Δημοσιεύθηκε: 28 Οκτωβρίου 2025 - 20:02

Μια σειρά από πλήγματα των αμερικανικών δυνάμεων εναντίον πλοίων που θεωρούνταν ύποπτα ότι μετέφεραν ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άτομα, ύποπτα για λαθρεμπόριο ναρκωτικών, και να επιζήσει μόνο ένας από τους επιβαίνοντες, ανακοίνωσε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Σε ανάρτησή του στο Χ ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι μεξικανικές αρχές ανέλαβαν την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον μοναδικό επιζώντα από τα τρία πλήγματα που σημειώθηκαν χθες Δευτέρα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

