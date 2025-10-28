Βραζιλία: Δεκάδες νεκροί σε συμπλοκή αστυνομικών με εμπόρους ναρκωτικών

Τουλάχιστον 64 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και τέσσερις αστυνομικοί, κατά τη διάρκεια τεράστιας επιχείρησης της αρχών κατά του οργανωμένου εγκλήματος στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στην οποία συμμετείχαν 2.500 αστυνομικοί, έγινε γνωστό από πηγή των υπηρεσιών του κυβερνήτη της πολιτείας
Πρόκειται για τη φονικότερη, όπως εξελίχθηκε, αστυνομική επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην πολιτεία του Ρίο.
Οο κυβερνήτης της πολιτείας Κλαούντιο Κάστρο, σε συνέντευξη Τύπου, χαρακτήρισε την επιχείρηση ως τη «μεγαλύτερη στην ιστορία» της πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ