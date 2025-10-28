#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βραζιλία: Δεκάδες νεκροί σε συμπλοκή αστυνομικών με εμπόρους ναρκωτικών

Η μεγαλύτερη και φονικότερη επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην ιστορία της πολιτείας Ρίο ντε Τζανέιρο. Συμμετείχαν 2.500 αστυνομικοί, τουλάχιστον 64 νεκροί.

Βραζιλία: Δεκάδες νεκροί σε συμπλοκή αστυνομικών με εμπόρους ναρκωτικών

Δημοσιεύθηκε: 28 Οκτωβρίου 2025 - 21:32

Τουλάχιστον 64 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και τέσσερις αστυνομικοί, κατά τη διάρκεια τεράστιας επιχείρησης της αρχών κατά του οργανωμένου εγκλήματος στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στην οποία συμμετείχαν 2.500 αστυνομικοί, έγινε γνωστό από πηγή των υπηρεσιών του κυβερνήτη της πολιτείας

Πρόκειται για τη φονικότερη, όπως εξελίχθηκε, αστυνομική επιχείρηση κατά του οργανωμένου εγκλήματος στην πολιτεία του Ρίο.

Οο κυβερνήτης της πολιτείας Κλαούντιο Κάστρο, σε συνέντευξη Τύπου, χαρακτήρισε την επιχείρηση ως τη «μεγαλύτερη στην ιστορία» της πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΗΠΑ: Δεκατέσσερις νεκροί από πλήγματα εναντίον ναρκοπλοίων στον Ειρηνικό

ΗΠΑ: Έξι νεκροί σε επίθεση κατά σκάφους που διακινούσε ναρκωτικά

Εφεση κατά της καταδίκης σε κάθειρξη 27 ετών από τον Μπολσονάρου

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο