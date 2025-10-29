Μείωση δασμών στην Κίνα προανήγγειλε ο Τραμπ

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα μειώσει τους δασμούς που έχει επιβάλει στην Κίνα για τη ροή χημικών συστατικών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή φαιντανύλης, καθώς έφτασε στη Νότια Κορέα ενόψει μιας κρίσιμης συνόδου κορυφής με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

Μιλώντας στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα μειώσει τον δασμό ύψους 20% που είχε επιβάλει νωρίς στη θητεία του. Ο συγκεκριμένος δασμός είχε σχεδιαστεί για να ασκήσει πίεση στο Πεκίνο να περιορίσει τις εξαγωγές χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του συνθετικού οπιοειδούς, το οποίο έχει προκαλέσει επιδημία στις ΗΠΑ.

«Περιμένω να το μειώσω, επειδή πιστεύω ότι μπορούν να μας βοηθήσουν με το ζήτημα της φαιντανύλης», είπε ο Τραμπ. «Πρέπει να το εξαλείψουμε».

Η δήλωση αυτή έγινε λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση των εμπορικών συνομιλιών μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Κίνας, οι οποίες οδήγησαν σε μια προκαταρκτική συμφωνία που αναμένεται να εγκρίνουν ο Τραμπ και ο Σι όταν συναντηθούν την Πέμπτη στην νοτιοανατολική πόλη Γκιεονγκτζού.

Μετά τις συνομιλίες, Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει στους Financial Times ότι η Κίνα ήταν έτοιμη να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να σταματήσει τη ροή συστατικών φαιντανύλης, κάτι που -όπως είπε- θα δικαιολογούσε «λίγη ανακούφιση» από τις ΗΠΑ.

Μιλώντας σε επιχειρηματίες που συμμετείχαν στο Φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Γκιεονγκτζού, λίγο μετά την άφιξή του, ο Τραμπ είπε ότι αναμένει να επιτευχθεί συμφωνία με τον Σι.

«Θα έχουμε μια συμφωνία. Πιστεύω ότι θα είναι καλή και για τις δύο πλευρές, και αυτό είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα... καλύτερο από το να πολεμάμε», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί την Τετάρτη στη Γκιεονγκτζού με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιουνγκ, στο τελευταίο στάδιο της ασιατικής περιοδείας του. Η Ουάσιγκτον και η Σεούλ δεν έχουν ακόμη οριστικοποιήσει συμφωνία που θα προσέφερε στη Νότια Κορέα χαμηλότερο δασμό 15% με αντάλλαγμα επενδύσεις 350 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ είπε στους επιχειρηματίες ότι θα οριστικοποιήσει τη συμφωνία με τη Σεούλ «πολύ σύντομα», προσθέτοντας ότι αυτό θα γίνει «μέσα σε λίγες στιγμές ή αμέσως μετά».

Ο Λι έχει επιμείνει ότι παραμένουν αρκετά «αγκάθια» — μεταξύ των οποίων το ποσό, η μέθοδος και το χρονοδιάγραμμα των κορεατικών επενδύσεων. «Εξακολουθεί να είναι μια κατάσταση όπου δεν μπορεί κανείς να είναι ούτε αισιόδοξος ούτε απαισιόδοξος», δήλωσε ο Λι Κιου-γιουν, ανώτερος σύμβουλος του προέδρου Λι, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Στην ομιλία του, ο Τραμπ ανέφερε ότι «ολόκληρος ο κόσμος θα πρέπει να εμπνευστεί» από το οικονομικό θαύμα ανάπτυξης της Νότιας Κορέας. Εξήρε τη σχέση Ουάσιγκτον–Σεούλ, χαρακτηρίζοντας τις δύο χώρες «σοβαρούς εταίρους».

«Είμαστε δεμένοι, έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, έναν ξεχωριστό δεσμό», είπε ο Τραμπ.

Κορεάτες αξιωματούχοι δήλωσαν στο Yonhap αυτήν την εβδομάδα ότι ο Λι σκοπεύει να προσφέρει στον Τραμπ ένα αντίγραφο αρχαίου χρυσού στέμματος που χρονολογείται από το Βασίλειο της Σίλα, το οποίο κυβερνούσε μεγάλο μέρος της κορεατικής χερσονήσου από τη Γκιεονγκτζού κατά την πρώτη χιλιετία. Ο Τραμπ αναμένεται επίσης να λάβει το Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Μουγκούνγκουα, την υψηλότερη τιμητική διάκριση για πολίτες της Νότιας Κορέας.

Οι φιλοφρονήσεις αυτές έρχονται παρά την τεταμένη περίοδο στις σχέσεις των δύο συμμάχων, οι οποίες έχουν δοκιμαστεί από τους αμερικανικούς δασμούς. Τον Σεπτέμβριο, Αμερικανοί πράκτορες συνέλαβαν και έβαλαν χειροπέδες σε εκατοντάδες Κορεάτες εργάτες σε εργοστάσιο μπαταριών στην πολιτεία Τζόρτζια, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις σχέσεις Ουάσιγκτον - Σεούλ.

Χωρίς συμφωνία για τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις ύψους 350 δισ. δολαρίων, η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας εξακολουθεί να υπόκειται σε δασμούς 25% από τις ΗΠΑ, γεγονός που θέτει τους Κορεάτες εξαγωγείς αυτοκινήτων σε μειονεκτική θέση έναντι των Ιαπώνων ανταγωνιστών τους, οι οποίοι υπόκεινται σε δασμό 15% βάσει της συμφωνίας Τόκιο - Ουάσιγκτον.

Οι Κορεάτες αξιωματούχοι ανησυχούν επίσης για την πρόθεση της κυβέρνησης Τραμπ να «εκσυγχρονίσει» τη διμερή αμυντική συμμαχία, μετατοπίζοντας την εστίασή της πιο άμεσα απέναντι στις αυξανόμενες στρατιωτικές δυνατότητες της Κίνας.

Ο Τραμπ, ο οποίος έτυχε υποδοχής από στρατιωτική μπάντα της νοτιοκορεατικής αεροπορίας που έπαιζε το «YMCA», είχε δηλώσει προηγουμένως ότι θα «ήθελε πολύ να συναντήσει» τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν και ότι ήταν πρόθυμος να συζητήσει την άρση των κυρώσεων κατά του καθεστώτος.

Ωστόσο, δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Air Force One ότι είναι «πολύ απασχολημένος».

«Θέλω επίσης να επικεντρωθώ στην Κίνα», είπε ο Τραμπ.

Απειλεί με δασμούς 250% σε Ινδία και Πακιστάν

Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι απείλησε την Ινδία και το Πακιστάν με δασμούς 250% για να βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης που είχαν νωρίτερα φέτος, περιγράφοντας τον Ινδό Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι ως «τον πιο ωραίο τύπο» που είναι επίσης ένας «killer» που ανυπομονεί να πολεμήσει.

Ο Τραμπ έκανε τα σχόλια αυτά την Τετάρτη, ενώ μιλούσε σε συνάντηση ηγετών στη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού στη Γκιονγκτζού.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει επανειλημμένα διεκδικήσει να του πιστωθεί η επίλυση της τετραήμερης ένοπλης σύγκρουσης, προκαλώντας την οργή των αξιωματούχων της Ινδίας, οι οποίοι έχουν απορρίψει τους ισχυρισμούς του για διαμεσολάβηση.

Ο Μόντι δεν παρευρέθηκε στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της περιοχής στη Μαλαισία αυτή την εβδομάδα, καθώς οι Ινδοί αξιωματούχοι φοβούνταν ότι ο Τραμπ θα επαναλάμβανε τον ισχυρισμό του ότι μεσολάβησε για την κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.