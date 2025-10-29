#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Χέγκσεθ: Αναγκαία η συμμαχία Ιαπωνίας-ΗΠΑ κατά της κινεζικής επιθετικότητας

Ο Αμερικανός ΥΠΑΜ συνάντησε τον ομόλογό του στο Τόκιο στο περιθώριο της επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην ασιατική χώρα. Στο επίκεντρο της ατζέντας τα ζητήματα άμυνας.

Δημοσιεύθηκε: 29 Οκτωβρίου 2025 - 09:43

Η συμμαχία μεταξύ της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ είναι «απαραίτητη για την αποτροπή της κινεζικής στρατιωτικής επιθετικότητας», εκτίμησε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στη διάρκεια συνάντησής του στο Τόκιο με τον Ιάπωνα ομόλογό του.

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Ιαπωνία, από τη Δευτέρα ως σήμερα, όπου το ζήτημα της άμυνας βρέθηκε στο επίκεντρο.

«Προκειμένου να ανταποκριθούμε σε απρόβλεπτα περιφερειακά γεγονότα και να εγγυηθούμε την ασφάλεια της χώρας μας, μαζί με την Ιαπωνία, προσβλέπουμε στη συνέχιση της ενίσχυσης της συμμαχίας μας», τόνισε ο Χέγκσεθ.

Η Ιαπωνία, το ειρηνιστικό μεταπολεμικό σύνταγμα της οποίας περιορίζει τις στρατιωτικές της δυνατότητες μόνο στην άμυνα, προσανατολίζεται προς μια πιο δυναμική αμυντική πολιτική υπό την ώθηση των ΗΠΑ.

Ο Ιάπωνας υπουργός Άμυνας Σινζίρο Κοϊζούμι από την πλευρά του επιβεβαίωσε ότι η χώρα του επιθυμεί να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ της ως το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους, που ολοκληρώνεται στις 31 Μαρτίου, δύο χρόνια νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

«Με δεδομένη τη σημαντική ενίσχυση των βαλλιστικών δυνατοτήτων στην περιοχή (…) είναι σημαντικό να εδραιώσουμε την αντιαεροπορική μας άμυνα», εξήγησε ο Κοϊζούμι.

«Η Κίνα αυξάνει συνεχώς τον αμυντικό της προϋπολογισμό σε ένα υψηλό επίπεδο χωρίς επαρκή διαφάνεια», τόνισε.

Ο Χέγκσεθ χαιρέτισε τα σχέδια αυτά της Ιαπωνίας, κάνοντας λόγο για «ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός», αν και σημείωσε ότι δεν υπέβαλε κάποιο συγκεκριμένο αίτημα αναφορικά με το ύψος των αμυντικών δαπανών του Τόκιο.

Χθες Τρίτη η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι δήλωσε στον Τραμπ ότι είναι αποφασισμένη να ενισχύσει τις αμυντικές ικανότητες της χώρας της, ενώ εξέφρασε την επιθυμία της οι διμερείς τους σχέσεις να εισέλθουν σε μια «νέα, χρυσή εποχή».

«Χάρηκα που είδα, μαζί με τον πρόεδρο Τραμπ, τη δέσμευση της πρωθυπουργού Τακαΐτσι να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της Ιαπωνίας. Είναι καταπληκτικό. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός», σημείωσε ο Χέγκσεθ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

