Ελλείψεις και δασμοί Τραμπ ανεβάζουν τον χαλκό σε ιστορικό ρεκόρ

Οι τιμές του χαλκού έφτασαν σε ιστορικό υψηλό σήμερα Τετάρτη, καθώς οι διαταραχές σε πολλά από τα μεγαλύτερα ορυχεία του κόσμου ενέτειναν τις ανησυχίες για έλλειψη προσφοράς.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η τιμή αναφοράς του βιομηχανικού μετάλλου στο Λονδίνο, το οποίο χρησιμοποιείται σε τομείς από την κατασκευή έως τα ηλεκτρικά οχήματα, αυξήθηκε κατά 1% στα 11.137 δολάρια ανά τόνο, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 11.104 δολαρίων που είχε σημειωθεί τον Μάιο του 2024.

Ο συνδυασμός των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ στο μέταλλο και των περιορισμών στην παραγωγή σε μερικά από τα μεγαλύτερα ορυχεία του κόσμου έχει οδηγήσει σε άνοδο της τιμής του χαλκού.

Αναλυτές της Jefferies δήλωσαν την Κυριακή ότι η πρόσφατη παραγωγή χαλκού έχει πληγεί από «λειτουργικές προκλήσεις σε ορισμένα μεγάλα ορυχεία», σημειώνοντας ότι θα υπάρξουν «σημαντικά ελλείμματα στην αγορά χαλκού» κατά το επόμενο έτος.