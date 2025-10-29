#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Διαψεύδει η Google τη διαρροή 183 εκατομμυρίων κωδικών gmail

Οι άμυνες του Gmail είναι ισχυρές και οι χρήστες παραμένουν ασφαλείς, δηλώνει.

Δημοσιεύθηκε: 29 Οκτωβρίου 2025 - 11:10

Με ανάρτησή της στο X η Google διαψεύδει δημοσιεύματα ότι διέρρευσαν κωδικοί σύνδεσης στο Gmail. Οι άμυνες του Gmail είναι ισχυρές και οι χρήστες παραμένουν ασφαλείς, σημειώνει χαρακτηριστικά. 

 

