Η Mercedes «πατάει γκάζι»: Επαναγορά €2 δισ. μετά από εντυπωσιακό τρίμηνο

Η γερμανική πολυτελής φίρμα εκπλήσσει με αύξηση κερδών, επιβεβαιώνει τις προβλέψεις και μοιράζει 2 δισ. ευρώ στους μετόχους, ενώ οι μετοχές απογειώνονται.

Δημοσιεύθηκε: 29 Οκτωβρίου 2025 - 11:31

Η Mercedes-Benz Group επιβεβαίωσε τις ετήσιες προοπτικές της και ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 2 δισ. ευρώ, μετά την αύξηση του περιθωρίου κέρδους της στο 4,8% το τρίτο τρίμηνο.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η επαναγορά θα διαρκέσει 12 μήνες, δείχνοντας την εμπιστοσύνη της εταιρείας στη ρευστότητά της, παρά τον αυξανόμενο ανταγωνισμό και τα εμπορικά εμπόδια.

Η Mercedes παραμένει η μόνη μεγάλη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία που δεν έχει μειώσει τις προβλέψεις της, ενώ τα αποτελέσματα τριμήνου ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών. Οι μετοχές της εκτινάχθηκαν έως και 7,7% στη Φρανκφούρτη. Ηταν  η μεγαλύτερη ημερήσια άνοδος από τον Απρίλιο.

 

 

 

 

