Ισραηλινός ΥΠΑΜ: Καμία ασυλία στα στελέχη της Χαμάς!

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς προειδοποίησε ότι τα στελέχη της Χαμάς δεν θα λάβουν ασυλία, έπειτα από μια σειρά πληγμάτων εναντίον της Λωρίδας της Γάζας σε απάντηση, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, σε πυρά από τα οποία σκοτώθηκε χθες Τρίτη ένας στρατιώτης.

«Δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει καμία ασυλία για κανέναν από την ηγεσία της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς – ούτε για εκείνους που φοράνε κοστούμι ούτε για εκείνους που είναι κρυμμένοι στα τούνελ», έγραψε ο Κατς σε ανακοίνωσή του, αναφερόμενος κυρίως στους πολιτικούς ηγέτες της Χαμάς που βρίσκονται στο Κατάρ.

«Όποιος σηκώνει χέρι εναντίον των στρατιωτών του Τσαχάλ θα δει να του κόβεται», υπογράμμισε ο Ισραηλινός υπουργός.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ