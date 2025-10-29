Ισραηλινός στρατός: Επιστρέφουμε στην εκεχειρία

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εφαρμόζει ξανά την εκεχειρία στη Γάζα, μετά τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε το Τελ Αβίβ κατά της Χαμάς στη διάρκεια της νύχτας, μεταδίδει το Bloomberg.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε χθες Τρίτη τη διεξαγωγή «σφοδρών πληγμάτων» κατά της παλαιστινιακής οργάνωσης, μετά τον θάνατο ενός Ισραηλινού στρατιώτη σε ενέδρα.

Πρόκειται για μια από τις πιο σοβαρές αναζωπυρώσεις των εχθροπραξιών ανάμεσα στις δύο πλευρές, μετά την ανακοίνωση συμφωνίας σε κατάπαυση του πυρός στις 10 Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο αυτό, πάνω από 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και 24 παιδιά, σύμφωνα με το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων.

Αξίζει να αναφερθεί ότι νωρίτερα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα δηλώνοντας «βέβαιος» ότι η εκεχειρία θα παραμείνει σε ισχύ.

«Οι Ισραηλινοί αντεπιτίθενται και θα πρέπει να αντεπιτίθενται», δήλωσε ο Αμερικανός ηγέτης στο Air Force One σήμερα, Τετάρτη, ενώ βρίσκεται καθ' οδόν προς τη σύνοδο των ηγετών Ασίας-Ειρηνικού στη Νότια Κορέα.