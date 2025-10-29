#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ισραηλινός στρατός: Επιστρέφουμε στην εκεχειρία

Πάνω από 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις αεροπορικές επιδρομές του Τελ Αβίβ στη Γάζα. Ανάμεσά τους 24 παιδιά, σύμφωνα με παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης.

Δημοσιεύθηκε: 29 Οκτωβρίου 2025 - 11:47

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εφαρμόζει ξανά την εκεχειρία στη Γάζα, μετά τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε το Τελ Αβίβ κατά της Χαμάς στη διάρκεια της νύχτας, μεταδίδει το Bloomberg.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε χθες Τρίτη τη διεξαγωγή «σφοδρών πληγμάτων» κατά της παλαιστινιακής οργάνωσης, μετά τον θάνατο ενός Ισραηλινού στρατιώτη σε ενέδρα. 

Πρόκειται για μια από τις πιο σοβαρές αναζωπυρώσεις των εχθροπραξιών ανάμεσα στις δύο πλευρές, μετά την ανακοίνωση συμφωνίας σε κατάπαυση του πυρός στις 10 Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο αυτό, πάνω από 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και 24 παιδιά, σύμφωνα με το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων.

Αξίζει να αναφερθεί ότι νωρίτερα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα δηλώνοντας «βέβαιος» ότι η εκεχειρία θα παραμείνει σε ισχύ.

«Οι Ισραηλινοί αντεπιτίθενται και θα πρέπει να αντεπιτίθενται», δήλωσε ο Αμερικανός ηγέτης στο Air Force One σήμερα, Τετάρτη, ενώ βρίσκεται καθ' οδόν προς τη σύνοδο των ηγετών Ασίας-Ειρηνικού στη Νότια Κορέα.

