Κάλας για Σουδάν: «Βάναυσοι» οι παραστρατιωτικοί, στοχοποιούν «εθνοτικά» αμάχους

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατήγγειλε σήμερα τη «βαναυσότητα» των παραστρατιωτικών στο Σουδάν και την «εθνοτική» στοχοποίηση αμάχων, μετά την «επικίνδυνη στροφή» της κατάληψης της πόλης Ελ Φάσερ στο δυτικό τμήμα της χώρας.

«Το γεγονός ότι άμαχοι τίθενται στο στόχαστρο λόγω της εθνότητάς τους υπογραμμίζει τη βαναυσότητα» των παραστρατιωτικών, ανέφερε σε μια ανακοίνωση η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Οι (παραστρατιωτικές) Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) έχουν την ευθύνη να προστατεύσουν τους αμάχους στις περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχό τους, περιλαμβανομένων των εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις» και «των δημοσιογράφων», υπογράμμισε, καλώντας τις εμπόλεμες πλευρές σε «άμεση αποκλιμάκωση».

Οι φόβοι για τον άμαχο πληθυσμό αυξάνονται στο Σουδάν, μετά τις κατηγορίες για μαζικές παραβιάσεις δικαιωμάτων στην πόλη-κλειδί Ελ Φάσερ την οποία κατέλαβαν την Κυριακή οι παραστρατιωτικοί και τον θάνατο πέντε εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού.

Στην Ελ Φάσερ, οι Κοινές Δυνάμεις, σύμμαχοι του στρατού, κατηγόρησαν τις ΔΤΥ ότι εκτέλεσαν «περισσότερους από 2.000 άοπλους αμάχους» την Κυριακή και προχθές, Δευτέρα, «στην πλειονότητα γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους».

Ο πόλεμος, που ξέσπασε το 2023 ανάμεσα στους παραστρατιωτικούς και τον στρατό, έχει προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων και τον εκτοπισμό εκατομμυρίων άλλων και έχει βυθίσει τη χώρα σε αυτό που ΟΗΕ αποκαλεί «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο».

Οι παραστρατιωτικοί ελέγχουν πλέον το σύνολο του Νταρφούρ, μια τεράστια περιοχή που καλύπτει το ένα τρίτο της συνολικής έκτασης του Σουδάν.

Οι ΔΤΥ εγκατέστησαν στο Νταρφούρ μια παράλληλη διοίκηση, ενώ ο στρατός ελέγχει το βόρειο, το ανατολικό και το κεντρικό τμήμα της χώρας.

Στο μεταξύ, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ δήλωσε σήμερα ότι οι δύο κυριότεροι αξιωματούχοι του στο Σουδάν διατάχθηκαν από το υπουργείο Εξωτερικών να εγκαταλείψουν τη χώρα εντός 72 ωρών χωρίς να τους δοθεί καμία εξήγηση.

«Η απόφαση αυτή να απελαθούν ο εθνικός διευθυντής και ο συντονιστής επειγόντων καταστάσεων του PAM έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή. Οι ανθρωπιστικές ανάγκες στο Σουδάν δεν ήταν ποτέ τόσο σημαντικές, με περισσότερα από 24 εκατομμύρια άτομα να βρίσκονται αντιμέτωπα με οξεία επισιτιστική ανασφάλεια», διευκρίνισε σε μια ανακοίνωση το PAM.

Το PAM (WFP στα αγγλικά) και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του ΟΗΕ ήρθαν σε επαφή με τις σουδανικές αρχές προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την απόφαση αυτή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Σε μια στιγμή που το PAM και οι εταίροι του πρέπει να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, αυτή η απόφαση αναγκάζει το PAM να προχωρήσει σε αλλαγές που δεν είχαν προβλεφθεί, θέτοντας σε κίνδυνο τις επιχειρήσεις που προστρέχουν σε βοήθεια εκατομμυρίων ευάλωτων Σουδανών που είναι αντιμέτωποι με λιμό», γράφει η υπηρεσία του ΟΗΕ.

