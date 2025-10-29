Ευρωβαρόμετρο: «Ναι» στη διεύρυνση, λέει η πλειοψηφία των Ευρωπαίων

Η πολιτική διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέκτησε νέα πολιτική δυναμική μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Οι υποψήφιες χώρες και τα κράτη μέλη θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες στις 4 Νοεμβρίου για μια συζήτηση που διοργανώνεται και φιλοξενείται από το Euronews.

Καθώς η διεύρυνση της ΕΕ αποκτά νέα πολιτική δυναμική, μια νέα δημοσκόπηση δείχνει ότι περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους υποστηρίζουν τη διαδικασία.

Πιο συγκεκριμένα, το 56% των πολιτών συμφωνεί με το άνοιγμα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος σε άλλες χώρες. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Ευρωβαρόμετρου, τα κράτη μέλη που υποστηρίζουν περισσότερο τη διεύρυνση είναι η Σουηδία (79%), η Δανία (75%) και η Λιθουανία (74%). Αντίθετα, η Αυστρία (45%), η Τσεχική Δημοκρατία (43%) και η Γαλλία (43%) είναι οι λιγότερο δεκτικές.

Οι νέοι Ευρωπαίοι υποστηρίζουν ιδιαίτερα τη διεύρυνση. Το 67% των νέων ηλικίας 15-24 ετών τάσσεται υπέρ, σε σύγκριση με το 63% των νέων ηλικίας 25-39 ετών. Συνολικά, η δημοσκόπηση δείχνει ότι τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων εγκρίνουν αυτό το άνοιγμα. Το 37% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η διεύρυνση θα ενισχύσει την επιρροή της ΕΕ στον κόσμο. Το 37% πιστεύει επίσης ότι θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή αγορά.

Τέλος, το 30% των πολιτών πιστεύει ότι η διεύρυνση θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Ωστόσο, πίσω από αυτή τη δημόσια υποστήριξη, απαιτείται πολιτική δέσμευση για την προώθηση της διαδικασίας, τονίζει η Corina Stratulat, αναπληρώτρια διευθύντρια στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής. «Θα ήταν ωραίο αν οι πολιτικοί εκμεταλλεύονταν τώρα αυτό το κύμα δημόσιας υποστήριξης για να είναι πιο φιλόδοξοι και να αναλάβουν αποτελεσματική δράση όσον αφορά την υποδοχή νέων μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την εκτέλεση των απαραίτητων προπαρασκευαστικών εργασιών για να μπορέσουν να καλωσορίσουν περισσότερες χώρες στο τραπέζι της λήψης αποφάσεων».

Αυτό το ζήτημα θα βρίσκεται στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής για τη Διεύρυνση που διοργανώνει το Euronews στις 4 Νοεμβρίου.

Οι ηγέτες των υποψήφιων χωρών θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τις προκλήσεις αυτής της διαδικασίας με αξιωματούχους των κρατών μελών της ΕΕ. Ωστόσο, η διεύρυνση εγείρει επίσης ανησυχίες. Το 40% των πολιτών αναφέρει την ανεξέλεγκτη μετανάστευση, το 39% τονίζει τους κινδύνους της διαφθοράς και του εγκλήματος και το 37% ανησυχεί για το κόστος που θα έχει αυτό το άνοιγμα για τους φορολογούμενους. Για να είναι επιτυχές αυτό το πολιτικό άνοιγμα, οι Ευρωπαίοι πολίτες πιστεύουν ότι η διεύρυνση πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα για την εγγύηση του κράτους δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς (44%). Καλούν επίσης τις υποψήφιες χώρες να αναλάβουν σαφείς δεσμεύσεις για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων της ΕΕ (38%).

