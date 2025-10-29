Θέμα ημερών η διακοπή παραγωγής ευρωπαϊκών αυτοκινήτων λόγω έλλειψης τσιπ

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων στην ΕΕ απέχουν «μέρες» από το να κλείσουν τις γραμμές παραγωγής λόγω τρομερών ελλείψεων σε τσιπ, αφότου η Κίνα απαγόρευσε τις εξαγωγές από τη Nexperia μετά την εξαγορά του εργοστασίου από την ολλανδική κυβέρνηση πριν από δύο εβδομάδες, δήλωσε ο κλάδος.

Η προειδοποίηση για την κρίση και η έκκληση προς τους Ευρωπαίους ηγέτες να καταλήξουν σε άμεση συμφωνία με την Κίνα γίνεται μόλις μία μέρα πριν σφραγίσουν την εμπορική συμφωνία τους οι Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, διευκολύνοντας την αμερικανική αλυσίδα εφοδιασμού τσιπ και σπάνιων γαιών.

Παγιδευμένη στα διασταυρούμενα πυρά μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων, η ΕΕ θα πραγματοποιήσει επείγουσες συνομιλίες με ανώτερη κινεζική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες την Παρασκευή.

Ωστόσο, η αυτοκινητοβιομηχανία προειδοποιεί ότι μπορεί να είναι πολύ αργά για να αποφευχθούν τα κλεισίματα σε γραμμές παραγωγής.

Η Sigrid de Vries, γενική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), δήλωσε: «Οι παύσεις στις γραμμές παραγωγής μπορεί να απέχουν μόνο λίγες μέρες. Προτρέπουμε όλους τους εμπλεκόμενους να πολλαπλασιάσουν τις προσπάθειές τους για να βρουν διπλωματική διέξοδο από την κρίσιμη κατάσταση».

Η ACEA δήλωσε ότι ο κλάδος «αυτή τη στιγμή εργάζεται με τα αποθέματα, αλλά οι προμήθειες μειώνονται ραγδαία. Από έρευνα των μελών μας αυτή την εβδομάδα, ορισμένα αναμένουν ήδη επικείμενες διακοπές λειτουργίας της γραμμής συναρμολόγησης».

Θα μπορούσαν να χρειαστούν «μήνες για να δημιουργηθεί πρόσθετη παραγωγική ικανότητα», ανέφερε, και «η βιομηχανία δεν έχει πολύ χρόνο μέχρι να γίνουν αισθητές οι χειρότερες επιπτώσεις της έλλειψης».

Ενώ η πολιτική διαμάχη που οδήγησε στην απαγόρευση των εξαγωγών τσιπ της Nexperia από την Κίνα παραμένει άλυτη, η κατάσταση γίνεται καθημερινά πιο κρίσιμη για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, σημειώνει ο Guardian.

Τα απλά τσιπ που λείπουν χρησιμοποιούνται για το ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου του αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένων των μαγνητών για το άνοιγμα των παραθύρων και του πορτμπαγκάζ.