#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΗΠΑ: Αμετάβλητες οι επικείμενες πωλήσεις κατοικιών τον Σεπτέμβριο

Αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters προέβλεπαν ότι ο δείκτης θα σημειώσει οριακά κέρδη 1%.

ΗΠΑ: Αμετάβλητες οι επικείμενες πωλήσεις κατοικιών τον Σεπτέμβριο

Δημοσιεύθηκε: 29 Οκτωβρίου 2025 - 17:31

O αριθμός των συμβολαίων για αγορά κατοικιών τα οποία θα εκτελεστούν μετά από έναν ή δύο μήνες παρέμεινε αμετάβλητος στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο.

Ειδικότερα, η Εθνική Ένωση Μεσιτών (NAR) ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ο δείκτης επικείμενων πωλήσεων κατοικιών, με βάση τα υπογεγραμμένα συμβόλαια, διατηρήθηκε στις 74,8 μονάδες τον προηγούμενο μήνα.

Αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters προέβλεπαν ότι ο δείκτης θα σημειώσει οριακά κέρδη 1%. 

Τον Αύγουστο είχαν σημειώσει άλμα 4%. 

Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο το 2024 οι επικείμενες πωλήσεις διολίσθησαν 1%.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στη Νότια Κορέα σήμερα ο Τραμπ

ΗΠΑ: Να λήξει το shutdown ζητούν οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι

ΔΝΤ: Το χρέος των ΗΠΑ θα ξεπεράσει αυτό της Ελλάδας

ΗΠΑ: Αντιστέκονται στις αυξήσεις τιμών οι εταιρείες

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο