ΗΠΑ: Αμετάβλητες οι επικείμενες πωλήσεις κατοικιών τον Σεπτέμβριο

O αριθμός των συμβολαίων για αγορά κατοικιών τα οποία θα εκτελεστούν μετά από έναν ή δύο μήνες παρέμεινε αμετάβλητος στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο.

Ειδικότερα, η Εθνική Ένωση Μεσιτών (NAR) ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ο δείκτης επικείμενων πωλήσεων κατοικιών, με βάση τα υπογεγραμμένα συμβόλαια, διατηρήθηκε στις 74,8 μονάδες τον προηγούμενο μήνα.

Αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters προέβλεπαν ότι ο δείκτης θα σημειώσει οριακά κέρδη 1%.

Τον Αύγουστο είχαν σημειώσει άλμα 4%.

Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο το 2024 οι επικείμενες πωλήσεις διολίσθησαν 1%.