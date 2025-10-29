Η General Motors απολύει 1700 εργαζομένους στις ΗΠΑ

Η General Motors απέλυσε την Τετάρτη περίπου 1.700 εργαζομένους στα εργοστάσιά της στο Μίσιγκαν και το Οχάιο, επικαλούμενη επιβράδυνση στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν περίπου 1.200 απολύσεις στο εργοστάσιο ηλεκτρικών οχημάτων στο Ντιτρόιτ και 550 απολύσεις στο εργοστάσιο παραγωγής κυψελών μπαταριών Ultium Cells στο Οχάιο, πέραν των 850 προσωρινών απολύσεων που είχαν ήδη γίνει στο ίδιο εργοστάσιο.

Όπως μεταδίδει το CNBC, η GM ανακοίνωσε επίσης ότι θα προχωρήσει σε προσωρινές απολύσεις 700 εργαζομένων στο εργοστάσιο Ultium Cells στο Τενεσί.

«Σε απάντηση της πιο αργής υιοθέτησης των ηλεκτρικών οχημάτων βραχυπρόθεσμα και ενός μεταβαλλόμενου ρυθμιστικού περιβάλλοντος, η General Motors αναπροσαρμόζει την παραγωγική της ικανότητα στα ηλεκτρικά οχήματα», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

«Παρά αυτές τις αλλαγές, η GM παραμένει προσηλωμένη στη βιομηχανική της παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, και πιστεύουμε ότι οι επενδύσεις μας και η δέσμευσή μας σε ευέλικτες λειτουργίες θα κάνουν τη GM πιο ανθεκτική» πρόσθεσε.

Η GM δήλωσε επίσης ότι η παραγωγή κυψελών μπαταριών στα εργοστάσιά της σε Οχάιο και Τενεσί θα διακοπεί προσωρινά από τον Ιανουάριο.

Η εταιρεία αναμένει να επανεκκινήσει τη λειτουργία και των δύο εγκαταστάσεων μέχρι τα μέσα του 2026, διάστημα κατά το οποίο θα χρησιμοποιήσει την παύση για την αναβάθμιση των υποδομών της.