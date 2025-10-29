#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ισραήλ: «Στοχευμένη» επιδρομή στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας

Εφαρμόζει μεν ξανά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μετά τη χθεσινή σειρά επιθέσεων που σκότωσε πάνω από 100 Παλαιστινίους, αλλά ενδιαμέσως χτύπησε και μια υποδομή με αποθηκευμένα όπλα στην Μπεΐτ Λαχίγια.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη απόγευμα ότι εξαπέλυσε «στοχευμένη» επιδρομή στην περιοχή Μπεΐτ Λαχίγια στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, στοχεύοντας μια υποδομή όπου υπήρχαν αποθηκευμένα όπλα.

Ο στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι επανέλαβε την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα μετά από σειρά επιθέσεων σε όλο τον θύλακα, οι οποίες, όπως είπε, έγιναν σε απάντηση σε παραβιάσεις της Χαμάς.

Οι ισραηλινές επιθέσεις αυτές άφησαν πάνω από 100 νεκρούς, σύμφωνα με παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές.

Κάτοικοι της πόλης της Γάζας δήλωσαν ότι άκουσαν μια έκρηξη στη βόρεια Γάζα και είδαν μια στήλη καπνού.

