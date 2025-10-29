Κίεβο: «Δυναμική» η κατάσταση στο Ποκρόφσκ

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι η εμπόλεμη πόλη του Ποκρόφσκ στην ανατολική Ουκρανία δεν έχει αποκλεισθεί από τις προελαύνουσες ρωσικές δυνάμεις και ότι οι γραμμές ανεφοδιασμού γύρο από τον βασικό κόμβο επιμελητειακής υποστήριξης δεν έχουν διακοπεί.

Σε ανακοίνωσή της, η Επιχειρησιακή Ομάδα «Ανατολή» αναφέρει ότι η κατάσταση είναι «δυναμική» και ότι οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να μπουν με το πεζικό στην πόλη, αλλά τα στρατεύματα του Κιέβου τους προκαλούν μεγάλες απώλειες».

Νωρίτερα την Τετάρτη ο ουκρανικός στρατός είχε δηλώσει ότι οι ισχυρισμοί του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για το ότι η πόλη Κουπιάνσκ έχει περικυκλωθεί από ρωσικά στρατεύματα είναι «φαντασιώσεις»

Επιχειρησιακή ομάδα του ουκρανικού στρατού ανέφερε ότι τα ρωσικά στρατεύματα βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της πόλης αλλά οι ισχυρισμοί περί μιας περικύκλωσης είναι αναληθείς.

Το DeepState, ένας ουκρανικός ιστότοπος χαρτογράφησης πεδίου μάχης ανοιχτού κώδικα, δεν δείχνει περικύκλωση στο Κουπιάνσκ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ