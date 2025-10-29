#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Microsoft: Κέρδη πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 27,7 δισ. δολάρια, ή 3,72 δολάρια ανά μετοχή, από 24,67 δισ. δολάρια, ή 3,30 δολάρια ανά μετοχή, κατά την ίδια περίοδο πέρυσι.

Microsoft: Κέρδη πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών

Δημοσιεύθηκε: 29 Οκτωβρίου 2025 - 22:25

Η Microsoft ανακοίνωσε καλύτερα των αναμενόμενων αποτελέσματα α’ τριμήνου, καθώς τα έσοδα από το cloud Azure αυξήθηκαν κατά 40%. 

Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 4,13 δολ. και τα έσοδα ανήλθαν στα 77,67 δισ. δολάρια ενώ οι αναλυτές προέβλεπαν προσαρμοσμένα κέρδη στα 3,67 δολ. και έσοδα στα 75,33 δις. δολάρια.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 18% στο πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους από 65,6 δισ. δολάρια πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 27,7 δισ. δολάρια, ή 3,72 δολάρια ανά μετοχή, από 24,67 δισ. δολάρια, ή 3,30 δολάρια ανά μετοχή, κατά την ίδια περίοδο πέρυσι.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

OpenAI: Δίνει μερίδιο 27% στη Microsoft και γίνεται κερδοσκοπική επιχείρηση

Νέα μείωση επιτοκίων από τη Fed, κόβει το QT

Τα σήματα από την αντίδραση στο Χρηματιστήριο

Απλήρωτοι έμειναν φόροι 5,7 δισ. ευρώ σε οκτώ μήνες

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο