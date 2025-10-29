Microsoft: Κέρδη πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών

Η Microsoft ανακοίνωσε καλύτερα των αναμενόμενων αποτελέσματα α’ τριμήνου, καθώς τα έσοδα από το cloud Azure αυξήθηκαν κατά 40%.

Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 4,13 δολ. και τα έσοδα ανήλθαν στα 77,67 δισ. δολάρια ενώ οι αναλυτές προέβλεπαν προσαρμοσμένα κέρδη στα 3,67 δολ. και έσοδα στα 75,33 δις. δολάρια.

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 18% στο πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους από 65,6 δισ. δολάρια πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 27,7 δισ. δολάρια, ή 3,72 δολάρια ανά μετοχή, από 24,67 δισ. δολάρια, ή 3,30 δολάρια ανά μετοχή, κατά την ίδια περίοδο πέρυσι.