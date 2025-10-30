#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ασιατικές αγορές: Επιφυλακτικές κινήσεις μετά τη συνάντηση Σι-Τραμπ

Στροφή της Ολλανδίας στο πολιτικό κέντρο

Με το 98% των ψήφων καταμετρημένο, το κεντρώο D66 και το ακροδεξιό κόμμα Ελευθερίας του Βίλντερς, του οποίου η κυβέρνηση συνασπισμού κατέρρευσε τον Ιούνιο, ισοψηφούν στις 26 έδρες. Ποιος είναι ο Ρομπ Γέτεν που ετοιμάζεται για Πρωθυπουργός.

Δημοσιεύθηκε: 30 Οκτωβρίου 2025 - 08:36

Το φιλελεύθερο κεντρώο κόμμα D66 βρίσκεται σε ισοπαλία με το ακροδεξιό κόμμα Ελευθερία για την πρωτιά στις Ολλανδικές εκλογές, με το 98% των ψήφων να έχει καταμετρηθεί. Και τα δύο κόμματα προβλέπεται να κερδίσουν 26 έδρες, με μόνο ένα μικρό αριθμό ψήφων να απομένει να καταμετρηθεί την Πέμπτη.

Το κεντροδεξιό VVD προβλέπεται να κερδίσει 22 έδρες, ενώ το κοινό ψηφοδέλτιο Σοσιαλιστών-Πρασίνων προβλέπεται να κερδίσει 20 και οι κεντροδεξιοί Χριστιανοδημοκράτες 18.

Οπως θυμίζουν οι Financial Times, η κάτω βουλή του ολλανδικού κοινοβουλίου έχει 150 έδρες. Οι εκλογές σηματοδότησαν μια σημαντική ήττα για το κόμμα Ελευθερία, με ηγέτη τον Γκέερτ Βίλντερς (φωτογραφία), του οποίου η κυβέρνηση συνασπισμού κατέρρευσε τον Ιούνιο, και υποδήλωσαν ότι η χώρα επιστρέφει στο πολιτικό κέντρο. Το κόμμα Ελευθερία αναμένεται να χάσει 11 έδρες.

Η προεκλογική εκστρατεία του D66 ηγήθηκε από τον πρώην υπουργό Ενέργειας Rob Jetten, ο οποίος θα πρέπει να βρει αρκετούς εταίρους για να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού, εάν το κόμμα του αναδειχθεί ως το μεγαλύτερο στο κοινοβούλιο.

Την Τετάρτη το βράδυ, χαιρέτισε την αναμενόμενη νίκη ως «ιστορική».

Ποιος είναι ο Ρομπ Γέτεν που ετοιμάζεται να γίνει ο νεότερος Πρωθυπουργός της χώρας

Στα νιάτα του, ο Ρομπ Γέτεν προπονούσε τη Σιφάν Χασάν - η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον Μαραθώνιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 - τρέχοντας μαζί με την αιθιοπικής καταγωγής ολλανδή δρομέα μεσαίων-μεγάλων αποστάσεων, για να της δίνει τον επιθυμητό ρυθμό. Στα 38 του χρόνια, κερδίζει την εκλογική κούρσα στην Ολλανδία μετά την επιτυχία του κεντρώου κόμματός του.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής εκλογικά αποτελέσματα, ο Ρομπ Γέτεν προβλέπεται να γίνει ο νεότερος σε ηλικία πρωθυπουργός της Ολλανδίας, και ο πρώτος που έχει δηλώσει δημοσίως πως είναι ομοφυλόφιλος.

Όπως η Σιφάν Χασάν, η οποία κέρδισε τον Μαραθώνιο Γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού χάρη σε μια εντυπωσιακή επιτάχυνση στην τελευταία στροφή, ο νεαρός πολιτικός είχε καταστρώσει τέλεια τη στρατηγική του στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Με τη νεανική του ενέργεια και ελπιδοφόρα μηνύματα, κατάφερε να δώσει ώθηση στο κόμμα του (D66) – το οποίο οι δημοσκοπήσεις έδειχναν στην πέμπτη θέση πριν από ένα μήνα – καταφέρνοντας ένα εντυπωσιακό σπριντ στην τελική ευθεία της προεκλογικής εκστρατείας.

«Τα καταφέραμε», αναφώνησε, απευθυνόμενος σε εκστασιασμένους υποστηρικτές του τη νύχτα των εκλογών, σε μια εξέδρα περιτριγυρισμένη από ολλανδικές και ευρωπαϊκές σημαίες.

