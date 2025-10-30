#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
«Τσεκούρι» σε 900 θέσεις εργασίας από την Puma ως το τέλος του 2026

Δημοσιεύθηκε: 30 Οκτωβρίου 2025 - 12:06

Η γερμανική εταιρεία κατασκευής αθλητικών ειδών Puma ανακοίνωσε σήμερα ότι θα προχωρήσει σε περικοπές 900 θέσεων εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το τέλος του 2026, ενώ ανακοίνωσε και μια σειρά από μέτρα για την αναζωογόνωση της επιχείρησης και την καταπολέμηση της ραγδαίας πτώσης των πωλήσεων.

Η εταιρεία μείωσε ήδη φέτος κατά 500 τις θέσεις εργασίας σε όλο τον κόσμο στο πλαίσιο ενός προγράμματος περιορισμού του κόστους που ανακοίνωσε τον Μάρτιο.

Η Puma ανακοίνωσε ότι θα επεκτείνει το πρόγραμμα στην προσπάθειά της να βελτιώσει τις επιδόσεις της υπό τον νέο εκτελεστικό διευθυντή Άρθουρ Χελντ.

Το συρρικνούμενο μερίδιο αγοράς και η περιορισμένη ζήτηση για παπούτσια και είδη ένδυσης της εταιρείας καθώς και το πλήγμα που υπέστη ολόκληρος ο τομέας από τους αμερικανικούς δασμούς στις εισαγωγές οδήγησαν την Puma να προειδοποιήσει για ετήσιες ζημίες στο τέλος του Ιουλίου.

Οι μετοχές της εταιρείας έχουν χάσει πάνω από 50% της αξίας τους μέχρι στιγμής φέτος.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι προσβλέπει να επιστρέψει σε ανάπτυξη από το 2027.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

